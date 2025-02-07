Amazon'un Dördüncü Çeyrek Satışları ve Karı Artış Gösterdi

Amazon'un Başarılı Çeyrek Rakamları

ABD'li e-ticaret devi Amazon, Ekim-Aralık 2024 dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı. Şirketin net satışları, geçen yılın dördüncü çeyreğinde 187,8 milyar dolara ulaştı.

Net Satışlardaki Yükseliş

Amazon'un net satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 artış göstererek 187,8 milyar dolara çıktı. Piyasa beklentileri ise bu dönem için 187,3 milyar dolar net satış açıklanacağı yönündeydi. Geçen yılın dördüncü çeyreğinde bu rakam 170 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Kar Rakamları

Amazon’un net karı, geçen yıl son çeyrekte 20 milyar dolara yükseldi. Bir önceki yılın aynı döneminde ise 10,6 milyar dolar net kar elde edilmişti. Şirketin hisse başına karı, 2024'ün son çeyreğinde 1,86 dolar olarak hesaplandı; 2023'te bu rakam 1 dolar olmuştu.

Yıllık Performans

Şirketin yıllık net satışları da yüzde 11 artışla toplamda 638 milyar dolara ulaşırken, net karı 59,2 milyar dolar olarak kaydedildi.

Gelecek Beklentileri

Amazon, bu yılın ilk çeyreği için net satış beklentisini 151 milyar dolar ile 155,5 milyar dolar arasında açıkladı.