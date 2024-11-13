Amazon, Yapay Zeka Araştırmaları İçin 110 Milyon Dolar Yatırım Yapıyor

Amazon'dan Yüksek Teknoloji Destek

Amazon, Trainium çiplerini kullanan üniversitelerdeki üretken yapay zeka araştırmalarını desteklemek amacıyla 110 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Şirketin yaptığı açıklamada, bu yatırımla birlikte, üniversitelere ve araştırmacılara güçlü bilgi işlem kaynakları sağlayarak yeni yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesine yardımcı olmayı hedefliyoruz.

"Build on Trainium" Programı Başlatıldı

Bu çerçevede, Amazon'un karmaşık yapay zeka görevlerini ele almak üzere tasarladığı AWS Trainium adlı özel yapay zeka çiplerine erişim imkanı sunulacağı belirtildi. Araştırmacılar, bu çipleri yeni fikirler denemek, gelişmiş yapay zeka sistemleri oluşturmak ve mevcut teknolojileri geliştirmek için kullanabilecekler.

Amazon'un bu programa gerçekleştirdiği yatırımın büyüklüğü 110 milyon dolar olarak ifade edilirken, destekle araştırmacıların yapay zeka projelerini hızlandırmak için ihtiyaç duydukları bilgi işlem gücüne ulaşabilecekleri vurgulandı.

Önde Gelen Üniversiteler Programda Yer Alacak

Yatırımın kapsamı içerisinde Carnegie Mellon ve UC Berkeley gibi önde gelen üniversitelerin de yer aldığı belirtildi. Ayrıca, Amazon'un özellikle yenilikçi yapay zeka çözümlerine odaklanan daha fazla araştırma projesini desteklemek amacıyla hibeler sağlayacağı kaydedildi.

Kaynakların Açık Olacağı Vurgusu

Program aracılığıyla geliştirilen yapay zeka ilerlemelerinin açık kaynaklı olacağı ifade edilerek, araştırmacıların yenilikleri geliştirmeye devam etme fırsatına sahip olacağı açıklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.