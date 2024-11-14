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AMD, Çalışanlarının Yaklaşık Yüzde 4'ünü İşten Çıkarıyor

AMD, uluslararası iş gücünü yaklaşık %4 oranında azaltacak. İşten çıkarmalar, satış ve pazarlama alanlarını etkiliyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 00:46
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 00:46
AMD, Çalışanlarının Yaklaşık Yüzde 4'ünü İşten Çıkarıyor

AMD'den Şaşırtan İşten Çıkarma Kararı

California merkezli çip üreticisi Advanced Micro Devices (AMD), çalışanlarının yaklaşık %4’ünü işten çıkarma kararı aldığını duyurdu. Bu karar, ABD basınında yayınlanan haberlere göre AMD sözcüsünün açıklamalarına dayandırılmakta.

Sözcünün yaptığı açıklamada, "Kaynaklarımızı en büyük büyüme fırsatlarımızla uyumlu hale getirmenin bir parçası olarak, maalesef küresel iş gücümüzü yaklaşık %4 azaltacak bir dizi adım atıyoruz" ifadeleri yer aldı. İşten çıkarmalardan etkilenmesi beklenen yaklaşık 1000 çalışanın olduğu belirtiliyor.

Pazarlama ve Satış Alanına Yoğunlaşma

İşten çıkarmaların çoğunluğunun tüketici ve oyun bilgisayarları gibi alanlardaki satış ve pazarlama pozisyonlarına yoğunlaştığı vurgulandı. Bu durum, AMD'nin endüstrideki dinamiklerine dair önemli ipuçları sunuyor.

Öte yandan, AMD, Nvidia'nın ardından grafik işleme birimleri üretiminde ikinci sırada yer alıyor. Şirket, Ekim ayı sonunda açıkladığı finansal sonuçlarda, üçüncü çeyrekte gelirlerinde yıllık bazda %18, net karında ise %158 artış bildirmişti.

AMD, veri merkezi ve müşteri segmentlerinde önemli büyüme fırsatları gördüğünü ifade etmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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