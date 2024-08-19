AMD, ZT Systems'ı 4.9 Milyar Dolara Satın Alıyor

AMD, ZT Systems ile Yüksek Değerli Bir Anlaşma İmzaladı

ABD merkezli çip üreticisi AMD, yapay zeka sistemlerine yönelik yeteneklerini artırmak amacıyla ZT Systems'ı 4.9 milyar dolara satın alacağını duyurdu.

ZT Systems Hakkında

New Jersey merkezli ZT Systems, hiper ölçekli bilgi işlem şirketlerine yapay zeka altyapısı sunan bir firma. AMD'nin bu satın alma ile birlikte ZT Systems'ın bulut bilişim çözümlerini tasarlama ve optimize etmedeki deneyiminden faydalanması bekleniyor.

AMD CEO'su Lisa Su'nun Açıklamaları

AMD Üst Yöneticisi Lisa Su, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın şirketin uzun vadeli yapay zeka stratejisinin önemli bir adımı olduğunu belirtti. Ayrıca, bu işlemin AMD'nin yapay zeka donanım ve yazılım geliştirmelerindeki hızlanmasının bir sonucu olduğunu da vurguladı.