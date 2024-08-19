Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

AMD, ZT Systems'ı 4.9 Milyar Dolara Satın Alıyor

AMD, ZT Systems'ı satın alarak yapay zeka sistemlerini güçlendirecek. Anlaşmanın değeri 4.9 milyar dolar.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 16:04
AMD, ZT Systems'ı 4.9 Milyar Dolara Satın Alıyor

AMD, ZT Systems ile Yüksek Değerli Bir Anlaşma İmzaladı

ABD merkezli çip üreticisi AMD, yapay zeka sistemlerine yönelik yeteneklerini artırmak amacıyla ZT Systems'ı 4.9 milyar dolara satın alacağını duyurdu.

ZT Systems Hakkında

New Jersey merkezli ZT Systems, hiper ölçekli bilgi işlem şirketlerine yapay zeka altyapısı sunan bir firma. AMD'nin bu satın alma ile birlikte ZT Systems'ın bulut bilişim çözümlerini tasarlama ve optimize etmedeki deneyiminden faydalanması bekleniyor.

AMD CEO'su Lisa Su'nun Açıklamaları

AMD Üst Yöneticisi Lisa Su, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın şirketin uzun vadeli yapay zeka stratejisinin önemli bir adımı olduğunu belirtti. Ayrıca, bu işlemin AMD'nin yapay zeka donanım ve yazılım geliştirmelerindeki hızlanmasının bir sonucu olduğunu da vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı