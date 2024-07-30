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Amerika'da Tüketici Güveni Temmuz Ayında Yükseliş Gösterdi

Tüketici Güven Endeksi temmuzda 100,3 seviyesine çıkarak, piyasa beklentilerini aştı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 18:04
Amerika'da Tüketici Güveni Temmuz Ayında Yükseliş Gösterdi

Amerika’daki Tüketici Güveni Arttı

ABD'de Conference Board tarafından açıklanan Temmuz ayı Tüketici Güven Endeksi, aylık bazda 2,5 puan artarak 100,3 seviyesine ulaştı. Bu sonuç, piyasalardaki tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Tüketici Güven Endeksi'nin Önemi

Yapılan duyuru ile birlikte, tüketici güveninin Temmuz ayında, Haziran ayında elde edilen 97,8 değerine kıyasla belirgin bir iyileşme gösterdiği belirtildi. Temmuz ayındaki bu artış, tüketici güven endeksinin geçmişteki düşük seviyelerden toparlanmasını gösteriyor.

Endeksler Arasındaki Farklar

Amerikalıların mevcut iş ve iş gücü piyasası durumu hakkında düşüncelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi, Temmuz'da 1,7 puan azalarak 133,6 seviyesine geriledi. Ancak, tüketicilerin gelir ve iş gücü koşullarına yönelik kısa süreli tahminlerini içeren Beklentiler Endeksi, aynı dönemde 5,4 puan artışla 78,2 olarak kaydedildi. Bu değer, birçok analistin gelecekte bir resesyon olabileceğine dair endişeleri sürdüğünü gösteriyor, zira endeks, genellikle resesyon sinyalinin alındığı 80 eşik değerinin altında kalmaya devam etti.

Başekonomist Dana Peterson’un Açıklamaları

Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, tüketicilerin iş gücü piyasasına dair genel olarak olumlu bir tutum sergilediğini belirtmekle birlikte, yüksek fiyatlar ve faiz oranlarına ilişkin devam eden endişelerin, gelecek yıllarda da sürebileceğini ifade etti. Peterson, bu durumun, tüketici güveni üzerinde olumsuz bir etki yarattığını vurguladı.

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