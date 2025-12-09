DOLAR
Ana Arı Üretiminde Büyük Başarı: Bilecik’li Arıcı Bayram Özçanak 1.000 Ana Arıyı Türkiye’ye Gönderiyor

Bilecik’te 15 yıl önce bir kovanla başlayan Bayram Özçanak, 200 kolonilik üretimiyle yaklaşık 1.000 ana arıyı Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 11:41
Ana Arı Üretiminde Büyük Başarı: Bilecik’li Arıcı Bayram Özçanak 1.000 Ana Arıyı Türkiye’ye Gönderiyor

Ana Arı Üretiminde Büyük Başarı: Bayram Özçanak’ın Hikayesi

Bilecik’in Osmaneli ilçesi Kızılöz köyünde yaşayan arıcı Bayram Özçanak, 15 yıl önce hobi olarak başladığı arıcılıkta büyük bir üretim başarısı elde etti. Bir kovanla başladığı yolculuğunu bugün 200 koloniye çıkaran Özçanak, kendi ürettiği yaklaşık bin ana arıyı Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor.

Başlangıç ve üretim süreci

Özçanak üretim serüvenini şöyle anlattı: '2010 yılında bir öğretmen arkadaşımla birer kovan aldık. İlk etapta birer arı ile başladık. İlk sene o arıları 10’a çıkardım, ardından böldüm ve biraz da bal da aldık. Sonra o 10 arıyı bir dahaki yıl 17’ye çıkardım. Bu şekilde arı sayımı arttırarak devam ettirdim ve şu an 200 kovanım var.'

Kendi ana arısını üretmenin neden önemli olduğunu vurgulayan Özçanak, sürdürülebilir arıcılık için 'sakin ve oğul eğilimi düşük' ırklarla çalıştığını ve kendine özgü bir ırk belirleyip o ırk üzerinde üretim yaptığını söyledi.

Satış, dağıtım ve zorluklar

Özçanak, üretiminin talep görmesi ve yayılma sürecini şöyle özetledi: 'Bizden bu ürettiğimiz arılardan, sakin arılardan istemeye başladılar. Sonra yakın çevremize satmaya başladık. Daha sonra sosyal medya kanalıyla Türkiye’nin birçok yerine ana arı satar konumuna geldik.' Şu an popülasyonunun 100 ile 200 koloni arasında değiştiğini belirten Özçanak, bu yıl yaklaşık bine yakın ana arı sattıklarını ifade etti.

Lojistik süreçte karşılaşılan kayıplara da dikkat çeken Özçanak, sıcak havalarda ana arı zayiatı ve otobüs firmalarındaki sert uygulamalar nedeniyle kolonili gönderimlerde hasar yaşandığını; bunun da mali kayıp anlamına geldiğini söyledi.

Körük ve arıcılığın incelikleri

Arıcılıkta kullanılan körüğün önemine değinen Özçanak, uygulamalarını şu sözlerle anlattı: 'Arıcının can yoldaşıdır körüğü. Körük arıların üzerine sıktığımızda, giriş ağzına sıktığımızda, koloni bir yangın olma ihtimaline karşı kovandan bal tüketiyor. Yol gideceğini hesap ederek, uçmak zorunda kalacağını hesap ederek bal dolduruyor kursağını. Kursağı bal dolu olan arı da kitinini kıvırıp da karşıdaki canlıyı sokamıyor. Bunu tedbir amaçlı sıkıyoruz. Ancak hırçın bir arıyla çalışıyorsan ne kadar körük sıkarsan sık, iğneyi yersin.'

Bayram Özçanak’ın hikayesi, hobiyle başlayıp sürdürülebilir üretime dönüşen bir başarı örneği olarak dikkat çekiyor.

