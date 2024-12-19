Anadolu Ajansı'na Yılın Bilişim Medyası Ödülü

Türkiye Bilişim Derneği'nden Önemli Ödül

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenen 41. Ulusal Bilişim Kurultayı çerçevesinde gerçekleştirilen "2024 yılı TBD Bilişim Hizmet Ödülleri" töreninde, Bilişim Medyası Kategorisi Ödülü, Anadolu Ajansı’na verildi.

Ödül Töreninin Detayları

Bu önemli etkinlikte bilişim dünyası bir araya geldi. TBD, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimine katkıda bulunan medya kuruluşlarını onurlandırarak, sektördeki başarıları ve yenilikleri ön plana çıkartmayı amaçlıyor. Anadolu Ajansı'nın bu ödülü alması, kurumun bilişim alanındaki etkisini ve katkılarını gösteriyor.

Türkiye Bilişim Derneğince (TBD) düzenlenen 41. Ulusal Bilişim Kurultayı kapsamında, "2024 yılı TBD Bilişim Hizmet Ödülleri" Bilişim Medyası Kategorisi Ödülü Anadolu Ajansına (AA) verildi. TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, ödül töreninde konuşma yaptı.

Türkiye Bilişim Derneğince (TBD) düzenlenen 41. Ulusal Bilişim Kurultayı kapsamında, "2024 yılı TBD Bilişim Hizmet Ödülleri" Bilişim Medyası Kategorisi Ödülü Anadolu Ajansına (AA) verildi. TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, ödül töreninde konuşma yaptı.