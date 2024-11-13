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Anadolu Parsı Fotokapanla Görüntülendi: Tarihi An

Anadolu parsı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıkladığı en net görüntüleriyle fotokapanlara yakalandı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 20:26
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 20:26
Anadolu Parsı Fotokapanla Görüntülendi: Tarihi An

Anadolu Parsı Fotokapanla Görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu parsının bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden birinin fotokapanlara yakalandığını açıkladı.

Gizli Kahramanımız

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ihtişamıyla, bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden biriyle, ormanlarımızın gizli kahramanı Anadolu parsı. Tüm imkanlarımızla bu kıymetli hazinemizi korumaya devam edeceğiz" diye belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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