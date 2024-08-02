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Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin Açılışı Gerçekleştirildi

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anamur'da açılan iskelenin Türkiye-KKTC deniz ulaşımını kolaylaştıracağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 20:17
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 21:23
Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin Açılışı Gerçekleştirildi

Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin Açılışı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, "Anamur-Girne rotası 2 saatten daha az süre ile ülkemiz ile KKTC arasındaki en kısa mesafeli deniz rotası olmuştur." ifadelerini kullandı.

İsrail Saldırılarına Tepki

Bakan Uraloğlu, açılış töreninde ayrıca, Gazze'deki masum insanlara yönelik saldırıları kınadı. Önemli bir bellek tazelemesi olarak, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için bir günlük milli yas ilan edildiğini hatırlattı.

Uraloğlu, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Filistin'de kalıcı barışa giden yolun açılması için üzerine düşen sorumluluğu almaya hazırdır." dedi ve hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Mersin Projeleri ve Ulaşım Altyapısı

Mersin'deki projelere dikkat çeken Uraloğlu, 10 Ağustos'ta açılacak Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın, bölgeye önemli katkılarda bulunacağını vurguladı. Ayrıca, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu Projesi ve genişletilecek Mersin Uluslararası Limanı gibi projelerin de devam ettiğini belirtti.

Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin, Bakanlığa bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirildiğini belirten Uraloğlu, toplam uzunluğu 350 metre olan iskelenin, çeşitli deniz araçlarının yanaşmasına uygun olarak inşa edildiğini aktardı.

Mavi Vatan’a Sahip Çıkma Vurgusu

Bakan Uraloğlu, Mavi Vatan'ı koruma konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Denizlerimize göz dikenlere asla müsaade etmeyeceğiz." dedi. Ayrıca, “Mavi Ekonomi ve Deniz Saha Planlaması” çalışmaları için üniversiteler ile işbirliğine gidildiğini açıkladı.

Törende Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve birçok protokol üyesi yer aldı. Açılışın ardından iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışı...

Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışı...

Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışı...

Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışı...

Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışı...

Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışı...

Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışı...

Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışı...

Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışı...

Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışı...

Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışı...

Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışı...

Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışı...

Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışı...

Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışı...

Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışı...

Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışı...

Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışı...

Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

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