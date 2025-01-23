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Andrew Ng’den Yapay Zeka Analizi: Tüm Sektörler Üzerinde Etkisi Var

Andrew Ng, yapay zekanın tüm sektörleri etkilediğini ve maliyetleri önemli ölçüde düşürdüğünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:16
Andrew Ng’den Yapay Zeka Analizi: Tüm Sektörler Üzerinde Etkisi Var

Yapay Zeka, Tüm Sektörlerin İhtiyacı

Veri bilimi ve yapay zeka alanında tanınmış bir isim olan DeepLearning.AI Kurucusu Andrew Ng, yapay zekanın her sektörde derin etkiler uyguladığını vurguladı. AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, yapay zekanın finansal hizmetlerden sağlık sektörüne kadar geniş bir yelpazede maliyetleri önemli ölçüde düşürmeye fırsat sunduğunu belirtti.

Davos’taki Görüşmeleri

Ng, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 55. Yıllık Toplantılarında, yapay zekanın gündemin başlıca maddelerinden biri olduğunu ifade etti ve bu durumu heyecan verici bir gelişim olarak değerlendirdi.

Yapay zekaya yönelik daha gerçekçi yaklaşımlar geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Ng, birçok bireyin değerli uygulamaları belirleyerek işlerinde uygulamaya geçmek için harekete geçtiğini aktardı.

Maliyet Tasarrufu Örnekleri

Özellikle birçok sektörde uygulamalar başlatıldığını kaydeden Ng, örnek olarak, ekiplerinden birinin yüzlerce gemide yapay zeka kullanarak yakıt verimliliği sağladığını ve bu sayede gemi başına yılda ortalama yarım milyon dolar tasarruf edildiğini aktardı. Ng, "Yapay zeka aslında genel bir teknoloji ve tüm sektörleri etkiliyor; finans ve enerji gibi alanlarda etkin bir şekilde kullanılıyor," dedi.

Detaylı Planlama Süreci

Yapay zekanın işletmelerde nasıl kullanılacağına dair ise detaylı bir planlama süreci gerektiğinin altını çizen Ng, çeşitli fikirlerin belirlenip prototip aşamasına geçildiğini ifade etti. "Bu teknolojinin işletme için faydalı olup olmadığını tespit etmek oldukça kapsamlı bir çalışma gerektiriyor," şeklinde konuştu.

Etik Kullanım Üzerine Düşünceler

Ng, yapay zekanın etik kullanımı konusunda da endişeleri olduğunu belirtti. Sistemlerin farklı sektörlerde değişiklik gösterdiğine dikkat çekerken, sağlık ve bankacılık sektörleri arasındaki sorumlu kullanım standartlarının çok farklı olduğuna değindi. Bu bağlamda, güvenli ve etik kullanım için dikkatli düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

ABD ve Çin’in Liderliği

Andrew Ng, büyük yapay zeka modellerinin gelişimi için gereken yüksek sermaye nedeniyle ABD ve Çin'in sektörün liderleri haline geldiğini aktardı. Ancak, bu büyük şirketlerin yönettiği modellerin ücretsiz sunulması, diğer ülkeler için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Ng, "Birçok girişim, bu yapay zeka modellerini alarak üzerine değerli uygulamalar inşa etmekte. Örneğin, yasal belgeleri analiz eden ya da sınır ötesi ticareti kolaylaştıran uygulamalar geliştirmek mümkün," dedi.

Son olarak, Ng, ‘artık pek çok uygulamanın mevcut olduğunu ve akıllı şirketlerin kendi iç inovasyon süreçlerini geliştirmek için fırsatlar bulduğunu’ sözlerine ekledi.

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