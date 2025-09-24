ANGİKAD'ın 'Girişimcilik Yolu' Projesi: Kadın ve Gençler Teknolojide Buluşuyor

ANGİKAD'ın 'Girişimcilik Yolu: Teknolojiyle Dönüşüm' Projesi

Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD), üniversite son sınıf öğrencileri, yeni mezun gençler ve girişimci kadınları bir araya getiren "Girişimcilik Yolu: Teknolojiyle Dönüşüm" projesini hayata geçirdi. Proje, teknoloji odağında mentörlük, eğitim ve iş ağı oluşturmayı hedefleyerek kadın girişimcilerin dijital dönüşümünü hızlandırmayı amaçlıyor.

Tanıtım programı ve destekçiler

Projenin tanıtım programı bir otelde gerçekleştirildi. Programa Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve çok sayıda girişimci kadın katıldı. Açılış konuşmasında Vali Şahin, projeyle gençlere mentörlük ve rehberlik sağlanacağını belirterek, hızla dijitalleşen dünyada teknolojiyi ve yapay zekayı ıskalamanın mümkün olmadığını vurguladı: "Hayata geçirdiğimiz 'Girişimcilik Yolu: Teknolojiyle Dönüşüm' projesi, hem iş hayatında yer alan kadınların hem de gençlerin geleceğe hazırlanmasında önemli bir adım olacak."

Projenin hedefleri

ATO Başkanı Gürsel Baran projeyi değerlendirirken, girişimci kadın sayısının artmasının yanı sıra teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme süreçlerine katkı sağlanacağını ifade etti. Baran, projenin önceliklerini şöyle sıraladı: kadınların girişimcilik yetkinliklerini güçlendirmek, dijital dönüşüm kapasitelerini artırmak, dayanışmayı ve rol model ilişkilerini geliştirmek, aile temelli girişimciliği yaygınlaştırmak ve yerel kalkınmaya katkı sağlayan mikro girişimleri desteklemek.

Baran, proje kapsamında düzenlenecek eğitimlerin dijital okuryazarlıktan e-ticarete, yapay zekadan sürdürülebilir büyüme ve kurumsallaşmaya kadar geniş bir yelpazeye yayıldığını belirtti. Ayrıca yeni mezunlar ile girişimci kadınların eşleştirilerek mentörlük desteği alacağı, atölye çalışmaları ve network etkinlikleri düzenleneceğini ve bir kadın girişimciler ağı kurulacağını söyledi. Baran, "İşini dijitale taşımak isteyen kadın girişimcilerimize rehberlik görevi üstlenen proje, teknoloji odaklı fikirleri de girişimcilik ekosistemine kazandırmayı hedefliyor."

Katılımcılar ve eğitimler

ANGİKAD Başkanı Gözde Diker, projenin teknolojiyle değişen dünyada kadınların merkeze alınmasını amaçladığını vurguladı: "Kadınların, bu dönüşümün dışında değil, merkezinde ve hatta yön veren gücü olarak yer alması gerekiyor." Diker, projenin hem deneyimli girişimci kadınları hem de girişimci olma hayali taşıyan genç kadınları birleştiren bir ilham köprüsü olduğunu belirtti.

Diker, projede 40 girişimci kadın ile 52 üniversite son sınıf öğrencisi ya da yeni mezun kadın bulunduğunu açıkladı. Girişimci kadınların 10 farklı alanda üretim yaptığını, gençlerin ise 17 farklı alanda eğitim aldığını belirten Diker, amaçlarının geleneksel sektörlerle teknoloji odaklı alanları bir araya getirerek güçlü bir sinerji oluşturmak olduğunu kaydetti.

Beklenen sonuçlar

Proje, katılımcılara teknolojiyle güçlendirilmiş bir yol haritası sunmayı, dijital çağın imkanlarıyla donatılmış bir girişimcilik ekosistemi oluşturmayı hedefliyor. Eğitimler, mentörlük ve ağ oluşturma faaliyetleriyle kadın girişimcilerin rekabet gücünü artırmaya ve gençlerin teknoloji temelli girişimcilik yolculuğunu desteklemeye odaklanıyor.

Girişimcilik Yolu: Teknolojiyle Dönüşüm, hem yerel kalkınmaya katkı sağlayacak mikro girişimlerin sayısını artırmayı hem de kadınların ekonomik hayata daha etkin katılımını sağlamayı amaçlayan somut adımlar içeriyor.

