Ankara, Antalya, Aydın, Çanakkale, İstanbul, İzmir ve 5 ilde yaşayanlara TOKİ müjdesi! 69 arsa ucuza satışa çıkıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut ve arsa fiyatlarının yükseldiği son yıllarda uygun maliyetli arsa alımı için özel bir fırsat sunuyor. Arsa yatırımı düşünenler için kaçırılmayacak bir fırsat olarak nitelendirilen bu uygulama ile TOKİ, 11 farklı ilde toplamda 69 arsayı açık artırma yoluyla satışa çıkarıyor. Vatandaşlara ekonomik koşullarda ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ, arsa satışlarına dair müzayede tarihi ve şartları açıkladı. Uygun fiyatlarla arsa edinmek isteyenler için bu fırsat, konut ve arsa piyasasındaki dalgalanmaların ortasında dikkat çekiyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), arsa sahibi olmak isteyenlerin beklediği müjdeli haberi duyurdu. İlan.gov.tr platformunda yer alan bilgilere göre, TOKİ 11 farklı ilde toplamda 69 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. TOKİ'nin uygun maliyetli arsa fırsatlarına ilgi büyük. Uygulama kapsamında alıcılar, konut, ticaret, sanayi ve turizm tesis alanı nitelikli arsaları yüzde 35 peşinat ve 48 ay vadeyle edinebilecek. KDV'siz satış yapılacak olan bu arsa imkanı, arsa piyasasında çeşitli seçenekler arayanlar için öne çıkıyor. TOKİ, satışa sunulan arsaların illere göre dağılımını açıkladı:

- Ankara: 3 muhtelif arsa

- Antalya: 5 muhtelif arsa

- Aydın: 2 muhtelif arsa

- Çanakkale: 4 adet plansız alan

- Diyarbakır: 1 adet ticaret arsası

- Elazığ: 2 muhtelif arsa

- İstanbul: 1 adet tarımsal niteliği korunacak alan + Melen alanı

- İzmir: 37 muhtelif arsa

- Kayseri: 5 adet konut alanı arsası

- Kocaeli: 5 adet plansız alan

- Tekirdağ: 4 adet lojistik tesis alanı

TOKİ'nin bu arsa satışıyla ilgili detaylı bilgiler açıklandı ve alıcıların ilgi göstermesi bekleniyor.





Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), arsa alıcılarını heyecanlandıran haberi duyurdu. Uygun maliyetli arsa sahibi olma fırsatını kaçırmak istemeyenler için beklenen müzayede yerleri ve tarihi açıklandı. TOKİ'nin KDV'siz olarak satacağı arsaların açık artırması, TOKİ'nin Ankara Çankaya Bilkent'teki Merkez Binası ve İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Bu büyük fırsat, arsa sahibi olma hayali kuranları bir araya getirecek. Toplam 11 ildeki 69 arsanın satışı için belirlenen tarih, 31 Ağustos 2023 olarak açıklandı. Bu tarihte düzenlenecek açık artırmalarla arsa almak isteyenler, uygun koşullarla arsa sahibi olma şansını yakalayacak.

TOKİ'nin 11 ilde düzenleyeceği açık artırmalar, uygun fiyatlarla arsa sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Emlak piyasasının hareketliliği ve konut talebindeki artış nedeniyle arsa yatırımcıları için cazip olan bu satışlar, geleceğe yönelik kazanç sağlama potansiyelini beraberinde getiriyor. TOKİ'nin KDV muafiyeti ile sunacağı arsalar, çeşitli alanlarda yatırım yapmak isteyenlere geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor. Müzayede tarihleri ve satış koşullarının açıklanmasıyla birlikte, pek çok yatırımcının gözü bu fırsatta olacak.