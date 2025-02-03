Ankara'da Öğrenciler 'Ufkun Ötesinde' Belgeselini İzledi

Ankara'da, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi hikayesini aktaran 'Ufkun Ötesinde' belgeseli, öğrencilerin beğenisine sunuldu. Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından düzenlenen bu etkinlikte, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim ve öğretimin başladığı ilk gün, öğrenciler Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden belgeseli izledi.

Öğrencilerden Olumlu Yorumlar

Ankara Cumhuriyet Fen Lisesi'nde düzenlenen gösterimde, öğrencilerden Irmak Bayhan, belgeselin uzaya olan ilgisini artırdığını belirtirken, şu ifadeleri kullandı: "Bu projeyi yaptığı için Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Küçükken astronot olmak isterdim, büyüyünce de astronot olmayı çok isterim. Alper Gezeravcı benim için çok güzel bir örnek."

Bir başka öğrenci Elif Selmi, belgeseldeki çalışmaların yoğun ve ciddi bir şekilde ilerlediğine dikkat çekerek, "Birçok tecrübeli alanında uzman, bilgili ve yetenekli kişi bu alanda çalışıyor. Bu da bizim içimizi bu alanda çalışma yapma konusunda umutla dolduruyor, bizi teşvik ediyor." dedi.

Öğrenci Doğukan Çakır ise çocukluğundan beri astronot olmayı hayal ettiğini belirterek, belgeselin kendisi için bir yol gösterici olduğunu ifade etti ve Alper Gezeravcı sayesinde bu kariyeri düşünebileceğini söyledi.

Öğretmenlerden Destek

Öğretmen Ebru Ünal, bu tarz projelerin daha çok yaygınlaştırılması gerektiğine vurgu yaparak, "Ülkemiz için önemli olan insanlar hakkında, ülkede geleceği temsil eden öğrencilerin bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Alper Gezeravcı, ne günlerden ne günlere gelmiş." diye konuştu. Ünal, ayrıca öğrencilere örnek olması açısından Gezeravcı'ya ve videoyu hazırlayan ekip üyelerine teşekkür etti.