Ankara'da Taşınmazların Özelleştirme Süreci Sonuçlandı

Ankara'daki Taşınmazların Nihai Pazarlık Görüşmeleri Tamamlandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara'nın çeşitli bölgelerinde bulunan taşınmazlar için gerçekleştirdiği özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmelerini başarıyla tamamladı.

Çayyolu'ndaki Taşınmazlar Üzerine Yapılan Teklifler

ÖİB tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Maliye Hazinesi'ne ait olan ve Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu-1 Mahallesi'nde yer alan 63577 ada, 12 ve 13 parsel numaralı 3,690.01 metrekare alana sahip taşınmaz için nihai pazarlıkta en yüksek teklif, Oruçoğlu Madencilik Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından 191 milyon lira ile sunulmuştu.

Aynı bölgede bulunan 63582 ada, 7 parsel numaralı 2,132.96 metrekare yüzölçümlü taşınmaz içinse; en yüksek teklifi Şentürk Ali Kılıç/Sapan Deluxe 117 milyon 500 bin lira ile vermiştir.

Bu süreç, Ankara'daki taşınmazların özelleştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.