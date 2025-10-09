Ankara'da 'Teknolojiyle Güçlü KOBİ' Etkinliği: 5G ve Dijital Dönüşüm Vurgusu

Ankara'da "Teknolojiyle Güçlü KOBİ" Etkinliği Düzenlendi

TÜRKONFED ve Vodafone Business işbirliğiyle yürütülen "Teknolojiyle Güçlü KOBİ" proje etkinliği, İÇASİFED ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirildi. Etkinlik, KOBİ'lerin dijital yetkinliklerini artırarak rekabet güçlerini yükseltmeyi hedefliyor.

Etkinlik ve Katılımcılar

Programa, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, İÇASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ekinci ile Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu katıldı.

Süleyman Sönmez'in Değerlendirmeleri

Sönmez, Konfederasyon olarak iş dünyasının dijital dönüşüm yolculuğuna katkı sunmayı ve KOBİ'lerin geleceğini teknolojiyle güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Enflasyon ve finansman konusuna değinen Sönmez, "Eylül ayında enflasyonun beklentiler üzerinden geldiğini, yıllık enflasyonun tekrar yukarı yönlü yönelmesinin dezenflasyon sürecinde biraz kırılma yaşattığını" söyledi ve ekledi: "KOBİ'ler için alternatif finansman modellerinin geliştirilmesi gerekiyor. Finansman maliyetlerinde rahatlama, üretim kapasitesinin yeniden canlanması, 2026'nın ikinci yarısından itibaren gerçekçi bir senaryo haline gelecek. Ancak sonrasında da ülkemizin uzun vadeli istikrara odaklanması gerekiyor."

Sönmez, Türkiye'nin dijitalleşme potansiyelinin yüksek olduğunu ancak yüksek teknoloji kullanarak imalat yapabilen KOBİ oranının düşük kaldığını vurguladı. KOBİ'lerin dijitalleşme sürecinde karşılaştıkları maliyet, altyapı ve yönlendirme eksiklerini gidermeye destek verdiklerini, uzun vadede ise teknoloji odaklı ve verimlilik esaslı büyüme modeline geçişin zorunlu olduğunu ifade etti.

Süleyman Ekinci'nin Vurguları

İÇASİFED Başkanı Süleyman Ekinci, KOBİ'lerin Türkiye ekonomisindeki rolüne dikkat çekerek, istihdamın üçte ikisini sağladıklarını ve ihracatın yarısından fazlasını gerçekleştirdiklerini anlattı.

Ekinci, teknolojinin hızlı dönüşümüne işaret ederek, "Dijitalleşme, yapay zeka, nesnelerin interneti, otomasyon, e-ticaret ve yeşil dönüşüm artık geleceğin değil, günümüzün konusu." dedi ve şöyle devam etti: "Geçmişte sadece büyük şirketlerin erişebildiği teknolojilere, artık KOBİ'ler de ulaşabiliyor."

Ekinci ayrıca bulut hizmetleri sayesinde küçük işletmelerin dünya pazarlarına erişebildiğini belirterek, "Teknolojiyi kullanamayan firmalar, rekabetin dışında kalıyor. Ankara artık sadece siyasetin değil, sanayi ve üretimin de başkenti oldu. Savunma sanayi, yazılım ve ileri teknoloji alanlarında atılan her adım, KOBİ'lerimizin katılımıyla daha da büyür. Teknolojiyle güçlenen KOBİ'ler, sadece kendi işletmelerini büyütmez, şehrini büyütür. Teknolojiyle güçlenen KOBİ'ler Türkiye'yi küresel rekabette daha güçlü hale getirir."

Özlem Kestioğlu ve 5G'nin KOBİ'lere Katkısı

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, dijital dönüşümün hızlandığını ve Türkiye'nin rekabetçi olabilmesi için bu dönüşümü gerçekleştirmesi gerektiğini vurguladı.

Kestioğlu, 4G'den 5G'ye geçiş sürecine ilişkin bilgi vererek, 5G'nin akıllı fabrika ve şehirlerde de kullanılacağını söyledi. Ayrıca tarihe işaret ederek, "1 Nisan 2026'da da artık cep telefonlarımızda 5G'yi kullanmaya başlayacağız."

Kestioğlu'nun aktardığı öngörüler arasında şunlar yer aldı: 5G ile KOBİ'ler operasyonel maliyetlerini yüzde 15-30 azaltabilir, verimliliklerini yüzde 15-20 artırabilir ve ilk 5 yılda Türkiye ekonomisine 10,9 milyar lira katkı sağlayabilir. Ayrıca 5G'nin ihracata etkisinin, 103 milyar lira olması bekleniyor.

