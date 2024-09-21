Ankara'dan Nijerya'ya Sektörel Eğitim Uzmanlığı

ATO'dan Nijerya'ya Eğitim Destek Buluşması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Nijerya ile yapılacak işbirliği ile şehrin sektörel tecrübelerini bu ülkeye aktarmayı planlıyor.

İşbirliği Toplantısı Gerçekleşti

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, ATO İdea ve Nijerya Federal Hükümeti Endüstriyel Eğitim Fonunun düzenlediği "Skill Up-SUPA Programı" çerçevesindeki işbirliği toplantısı ATO bünyesinde gerçekleştirildi. Baran, bu toplantıda Türkiye’nin başkenti Ankara'nın savunma, havacılık sanayi, sağlık, inşaat, eğitim ve enerji gibi önemli alanlardaki potansiyeline dikkat çekti.

Nijerya ile İlişkilerin Güçlenmesi Bekleniyor

Baran, yaptığı konuşmada, "Ankara'nın sahip olduğu zengin birikim, Nijerya'ya aktarılması, her iki ülkenin ilişkilerini güçlendirecektir. Türkiye ile Nijerya arasındaki dostluk bağlarının, bu tür işbirlikleri sayesinde daha da kuvvetleneceğine inanıyorum." dedi.

Eğitim Programlarının İçeriği

Nijerya ile yürütülecek eğitimler Ankara'daki uzmanlar tarafından verilecek ve program yüz yüze veya çevrim içi olarak düzenlenecek. Bu eğitimlerin bazıları Türkiye'de başlayacak, ihtiyaç halinde Nijerya'da da devam edecek.

OSTİM OSB'nin Nijerya Faaliyetleri

Toplantıda, OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM OSB modelinin Nijerya'da uygulanmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.