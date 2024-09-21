DOLAR
34,09 0,02%
EURO
38,04 0,04%
ALTIN
2.874,38 0,03%
BITCOIN
2.150.325,12 -0,38%

Ankara'dan Nijerya'ya Sektörel Eğitim Uzmanlığı

ATO, Nijerya ile işbirliği yaparak Ankara'nın sektörel deneyimlerini aktaracak.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 13:09
Ankara'dan Nijerya'ya Sektörel Eğitim Uzmanlığı

ATO'dan Nijerya'ya Eğitim Destek Buluşması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Nijerya ile yapılacak işbirliği ile şehrin sektörel tecrübelerini bu ülkeye aktarmayı planlıyor.

İşbirliği Toplantısı Gerçekleşti

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, ATO İdea ve Nijerya Federal Hükümeti Endüstriyel Eğitim Fonunun düzenlediği "Skill Up-SUPA Programı" çerçevesindeki işbirliği toplantısı ATO bünyesinde gerçekleştirildi. Baran, bu toplantıda Türkiye’nin başkenti Ankara'nın savunma, havacılık sanayi, sağlık, inşaat, eğitim ve enerji gibi önemli alanlardaki potansiyeline dikkat çekti.

Nijerya ile İlişkilerin Güçlenmesi Bekleniyor

Baran, yaptığı konuşmada, "Ankara'nın sahip olduğu zengin birikim, Nijerya'ya aktarılması, her iki ülkenin ilişkilerini güçlendirecektir. Türkiye ile Nijerya arasındaki dostluk bağlarının, bu tür işbirlikleri sayesinde daha da kuvvetleneceğine inanıyorum." dedi.

Eğitim Programlarının İçeriği

Nijerya ile yürütülecek eğitimler Ankara'daki uzmanlar tarafından verilecek ve program yüz yüze veya çevrim içi olarak düzenlenecek. Bu eğitimlerin bazıları Türkiye'de başlayacak, ihtiyaç halinde Nijerya'da da devam edecek.

OSTİM OSB'nin Nijerya Faaliyetleri

Toplantıda, OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM OSB modelinin Nijerya'da uygulanmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Otomobil almak isteyenler oh çekecek: Tarih uzatıldı
2
Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına Yeni Düzenlemeler
3
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Karaman'da Önemli Açıklamalarda Bulundu
4
Ankara'dan Nijerya'ya Sektörel Eğitim Uzmanlığı
5
Eksun Gıda 2024 İlk Yarısında Finansal Başarıyı İlan Etti
6
ZÜCHEX Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı 2023 Başladı
7
İŞKUR İBB'ye kamu personeli alacak! 30 Temmuz son, hemen başvuru yapın

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi