Ankara Dodurga'da 3 Taşınmazın Özelleştirme İhalesine 1,6 Milyar TL Teklif

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programındaki, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesi Dodurga Mahallesi'ndeki 3 taşınmazın nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

Taşınmaz Bazında En Yüksek Teklifler

Dodurga Mahallesi'ndeki 37 bin 986,74 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif, Tona Yapı Enerji Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 775 milyon lira olarak verildi.

21 bin 384,19 metrekarelik diğer taşınmaza en yüksek teklif, Gülmar City Gross Gıda Sanayi Ticaret Taahhüt Limited Şirketi tarafından 435 milyon lira sunuldu.

18 bin 457,37 metrekarelik üçüncü taşınmaza en yüksek teklif ise Kayasan Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 390 milyon lira olarak verildi.

Toplamda 3 taşınmaz için 1 milyar 600 milyon liralık teklif alındı.