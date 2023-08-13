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Ankara, İstanbul, İzmir'de okul servis ücretlerine okkalı zam! İşte yeni fiyat tarifesi

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Ankara, İstanbul, İzmir'de okul servis ücretlerine okkalı zam! İşte yeni fiyat tarifesi
Fotoğraf meraklılarının ilgisini çekebilecek bu içerikte, akıllı telefonlarını profesyonel kameralara dönüştüren uygulamalara yer veriyoruz. Yaklaşan okul açılışıyla birlikte, özellikle servis ücretleri merak konusu olmaya başladı. Ankara, bu konuda en fazla sorgulanan şehirlerden biri olarak öne çıkıyor. Ankara'da güncel okul servisi ücretleri hakkında detayları haberimizde...

Son dönemlerde yüksek seviyelerde dalgalanan döviz kurlarının etkisiyle günlük yaşamın pek çok alanında artan zamların yansımaları görülmeye başladı. Gıda, teknoloji, tekstil, emlak ve otomotiv gibi farklı sektörlerde gerçekleşen yüksek oranlı fiyat artışları, birçok tüketici için mali sıkıntıların artmasına yol açıyor. Son olarak akaryakıt fiyatlarının artışı da can sıkıcı boyutlara ulaşmış durumda.

Akaryakıt zamlarının etkisiyle birlikte toplu taşıma ücretlerinin de yeniden hesaplandığı görülüyor. Özellikle büyük şehirlerdeki fiyat artışları, tüketicilerin tepkisine neden olurken, bu durumun okul servisi ücretlerine nasıl yansıyacağı da merak konusu haline geldi.

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

okul servisi

Yaklaşan okul açılışıyla birlikte Ankara'da okul servisi ücretleri hakkında araştırma yapan vatandaşlar için resmi bir açıklama yapıldı. Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (ANKESOB) tarafından onaylanan 2023-2024 eğitim-öğretim yılı okul servisi ücretleri, şu şekilde belirlendi:

0-3 km için okul servisi ücreti: 5.096 Türk Lirası

3-6 km için okul servisi ücreti: 5.616 Türk Lirası

6-10 km için okul servisi ücreti: 6.494 Türk Lirası

10-15 km için okul servisi ücreti: 7.553 Türk Lirası

Ekonomi
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