Ankara'nın 9 Ayda İhracatı 11,4 Milyar Doları Aştı

SERHAT TUTAK - Ankara'dan ocak-eylül döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 artışla 11 milyar 429 milyon 448 bin dolar olarak kaydedildi.

Ocak-Eylül Dönemi Genel Bakış

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin ocak-eylül dönemindeki toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artarak 200,6 milyar dolar seviyesine ulaştı. Başkentten gerçekleştirilen dış satım ise geçen yılın aynı dönemindeki 9 milyar 926 milyon 853 bin dolarlık tutardan, bu yıl 11 milyar 429 milyon 448 bin dolar seviyesine yükseldi.

En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler

Ankara'nın ülkelere göre ihracat dağılımında ilk beş ülke şu şekilde oldu: Almanyaya 789 milyon 255 bin dolar, Birleşik Krallıka 770 milyon 742 bin dolar, Çine 760 milyon 571 bin dolar, ABD'ye 745 milyon 397 bin dolar ve Slovakya'ya 622 milyon 81 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

Sektörlerde Durum

Başkentten ocak-eylül döneminde en yüksek ihracat tutarını sağlayan sektör otomotiv endüstrisi oldu; tutar 1 milyar 254 milyon 416 bin dolar olarak kaydedildi. Bunu sırasıyla kimyevi maddeler ve mamulleri 1 milyar 239 milyon 223 bin dolar, makine ve aksamları 1 milyar 138 milyon 997 bin dolar, elektrik ve elektronik 953 milyon 816 bin dolar ve madencilik ürünleri 915 milyon 568 bin dolar ile izledi.

Oransal artışa bakıldığında en dikkat çekici yükseliş gemi ve yat hizmetleri sektöründe gerçekleşti; artış oranı yüzde 662,7 oldu. Bunu yüzde 64,7 ile mücevher, yüzde 36,9 ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, yüzde 20,4 ile elektrik ve elektronik sektörleri takip etti.