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Ankara Sanayi Odası, 61. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Ankara Sanayi Odası, 61. yılını büyük bir etkinlikle kutladı. Başkan Seyit Ardıç, teknolojik gelişim için önemli projeler açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 12:19
Ankara Sanayi Odası, 61. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Ankara Sanayi Odası, 61. Kuruluş Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı

Ankara Sanayi Odası (ASO), 61. kuruluş yıl dönümünü, üyelerinin katıldığı özel bir etkinlikle kutladı. ASO Başkanı Seyit Ardıç, yıl dönümünün heyecanı ve mutluluğunu dile getirerek önemli açıklamalarda bulundu.

Gelecek Vizyonu ve Teknolojik Gelişmeler

Ardıç, ASO’nun Ankara'nın sanayi alanındaki gelişiminde kritik bir rol oynadığını belirtirken, “Yaşadığımız tüm zorluklara rağmen, başarılarla dolu 61 yılı geride bırakırken geleceğimize güvenle ve umutla bakıyoruz.” dedi. Anıtkabir ziyaretlerinin gelenek haline geldiğini belirten Ardıç, Ulu Önderimiz Atatürk'e verdikleri sözü yineleyerek, "Emanetin emanetimizdir, kurduğun Cumhuriyet'i senin ilkelerin ve devrimlerin ışığında daha da ileriye taşıyacağız." şeklinde konuştu.

Dijital çağın gerekliliklerine dikkat çeken Ardıç, yüksek teknolojili üretime geçişin zorunluluğuna vurgu yaptı. Sanayicilerin taleplerini devletin en üst makamlarına ilettiklerini ve pek çok proje yürüttüklerini belirtti.

AR-GE Harcamalarında Başarı ve İnovasyon Hedefi

Ardıç, Ankara'nın AR-GE harcamalarında Türkiye'nin birincisi olduğunu ve 2024'ün ilk 10 ayında elde ettikleri 11,4 milyar dolarlık ihracat hacmi ile İzmir’i geride bırakarak 4. sıraya yükseldiklerini açıkladı. ASO’nun hedefinin Ankara’yı sanayi ve teknoloji alanında lider bir şehir yapmak olduğunu belirten Ardıç, Türkiye’nin en büyük teknoloji üssünü inşa etme çalışmalarına başladıklarını vurguladı.

Yeni Projeler ve Teknolojik Yayın

ASO Ankara Teknoloji Üssü’nün, sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlara tam donanımlı bir AR-GE merkezinde cevap vereceği müjdesini veren Ardıç, “Teknolojide lider bir kentin odasına, unvanına uygun bir endeks yayınlamak yakışırdı. İllerin Teknolojik Gelişmişlik Endeksi'ni Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı ile ortaklaşa aralıkta kamuoyuyla paylaşacağız.” dedi. Ayrıca, üyelerinin faydalanacağı ASO İncek Sosyal Tesisleri projesinin de hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ankara Sanayi Odası (ASO), 61. kuruluş yıl dönümünü üyelerinin bir araya geldiği etkinlikle...

Ankara Sanayi Odası (ASO), 61. kuruluş yıl dönümünü üyelerinin bir araya geldiği etkinlikle kutladı.

Ankara Sanayi Odası (ASO), 61. kuruluş yıl dönümünü üyelerinin bir araya geldiği etkinlikle...

Ankara Sanayi Odası (ASO), 61. kuruluş yıl dönümünü üyelerinin bir araya geldiği etkinlikle kutladı.

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