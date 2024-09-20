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Ankara, Savunma Sanayinin Kalbi Olmaya Devam Ediyor

ATO Başkanı Gürsel Baran, İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda Ankara'nın savunma sanayisindeki önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 15:40
Ankara, Savunma Sanayinin Kalbi Olmaya Devam Ediyor

ATO Başkanı Gürsel Baran, İGEF'24 Fuarı'na Katıldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, İGEF'24 İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı'na katılarak, Ankara'nın savunma sanayisi açısından taşıdığı önemi vurguladı.

İç Güvenlik ve Ekonomik Gelişme

Baran, iç güvenlik konusunun sadece huzurun değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal gelişmenin de anahtarı olduğunu ifade etti. Güvenliğin toplumsal barışın sağlanmasında kritik bir role oynadığını belirten Baran, "Güvenlik olmadan, üretimden, ticaretten, sağlıktan, turizmden söz edemeyiz." dedi.

Fuarın Önemi ve Teknolojik Gelişmeler

Ankara'da ilk kez düzenlenen bu fuarın, dijitalleşme ve teknoloji alanındaki yeniliklerin iç güvenlik ekipmanları sektörünü geliştireceğini vurgulayan Baran, Türkiye'nin jeopolitik konumu nedeniyle sıkı bir güvenlik anlayışına sahip olması gerektiğinin altını çizdi.

Savunma İhracatı ve Yerlilik Oranı

Baran, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerlilik oranının %20'lerden %80'lere yükseldiğini belirtirken, 2002 yılında 1 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatının 2023 sonu itibarıyla 5,5 milyar dolara çıktığının altını çizdi.

Ankara'nın Potansiyeli

Ankara'nın savunma sanayi ve havacılık sektörü açısından bir merkez olduğunu ifade eden Baran, "Dünyanın en büyük savunma sanayi kuruluşları listesine adını yazdıran firmaların merkezi yine Ankara'dadır. Bu organizasyonun, Türkiye'nin üretim kapasitesini göstermesi ve yeni iş birlikleri oluşturması açısından büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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