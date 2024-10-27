Ankara Turizmi İçin Direkt Uçuş Talepleri Artıyor

Ankara Turizmini 12 Ay Yayma Hedefi

Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) İç Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Esengil, Ankara'nın turizm potansiyelini yılın her dönemine yayma amaçlarını dile getirerek, "Direkt uçuş eksikliği, özellikle sağlık turizmi açısından dezavantaj yaratıyor; yabancı turistler, Ankara'ya ulaşmak için başka şehirlerde inip uzun mesafe kat etmek zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

Yapısal Değişim Gerekliliği

Esengil, Ankara'nın turizm alanında ciddi bir dönüşüm yaşamasının zaruri olduğunu belirtti. "Bu alanda yapılması gereken yapısal değişiklikler var. Ankara turizminin ülke ekonomisine katkısı artırılabilir. Bunun için uygun dönüşüm politikalarının hayata geçirilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Rekabet ve Vizyon

Akdeniz Bölgesi’nde artan rekabete dikkat çeken Esengil, "Bu alandaki rekabete Basra Körfezi ve Kızıldeniz de katılacak. Türkiye'nin bu rekabet ortamında öne çıkması için Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un vizyonunu destekliyor ve takip ediyoruz" dedi.

Alternatif Turizm Modelleri

Esengil, turizmin çeşitlendirilmesi için alternatif turizm modellerine ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı. "Yatırımların çeşitlendirilmesi ve yeni finansman yöntemlerinin kullanılması sektörde büyümeyi sağlayacak en önemli etkenlerden biridir" diye ekledi.

Yerli Otel Zincirlerinin Önemi

Bu süreçte yerli otel zincirlerinin uluslararası arenada daha görünür olması gerektiğinin altını çizen Esengil, "Ankara turizmini yılın 12 ayına yaymak TUROYD'un hedeflerinden biridir. Yerli markaların yurtdışındaki varlıklarının artırılması elzem. Direkt uçuş eksikliği, sağlık turizmini olumsuz etkiliyor; bu sorun çözülürse daha çok turist çekebiliriz" şeklinde sözlerini tamamladı.