Ankara'da kahvaltılara ateş düştü! Simit fiyatları değişti: Yeni fiyatı el yakıyor...

Ankara'da simit fiyatlarına yönelik üzücü bir haber geldi. Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, ekonomik zorluklar ve maliyetlerin artması nedeniyle yarından itibaren simit fiyatının 10 TL olacağını duyurdu.

SİMİT ZAMLA BİRLİKTE 10 TL OLDU





Bu zamla birlikte simit fiyatları daha önce yapılan zamdan sonra ikinci kez artmış oldu. Simitçiler, sürekli değişen ekonomik koşullar nedeniyle güncellemeleri zorunda olduklarını ve vatandaşlardan anlayış beklediklerini ifade etti.

Seçimlerin ardından birçok ürüne zam gelirken, ekmeğin yanı sıra simit de fiyat artışlarından en çok etkilenen ürünlerden biri oldu. 22 Ocak tarihinde yapılan son zamla birlikte simit fiyatı 7 TL'ye yükseltilmişti. Ancak şimdi yapılan yeni zamlarla birlikte fiyat 10 TL'ye çıkmış oldu.