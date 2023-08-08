Ankara'da taksiye binmek isteyen yandı! Bu rakamlara maaş dayanmaz: İşte Ankara'da taksi ücretleri...

Ankara'da artan hayat pahalılığı, enflasyon ve kur artışlarının etkilerini toplu taşıma araçlarına da yansımaya devam ediyor. Son dönemde taşıma araçlarındaki maliyet artışlarından biri de taksiler oldu. Toplu taşımada yaşanan zamların ardından Ankara'da taksi ücretlerine de zam yapıldığı duyuruldu.



ANKARA'DA YENİ TAKSİ ÜCRETLERİ





Ankara'da yapılan yeni düzenlemeyle taksimetre açılış ücreti, kilometre başına ücret ve indi bindi ücreti yüzde 50'ye yakın bir oranda artırıldı. Bu değişikliklere göre, taksilerin indi bindi ücreti 50 TL, açılış ücreti 18 TL ve kilometre ücreti ise 15 TL olarak belirlendi. Bu zam, taksiciler için daha yüksek gelir anlamına gelebilir, ancak yolcular için daha pahalı bir ulaşım seçeneği oluşturabilir ve alternatif ulaşım yöntemlerine yönlendirebilir.

Taksi ücretlerindeki artışın arkasında, akaryakıt fiyatlarındaki sürekli zamların da etkisi olduğu belirtiliyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki artışlar, ulaşım araçlarındaki maliyetleri artırıyor ve bu maliyet artışları yolcu ücretlerine yansıyor.

Ankara'daki yeni taksi ücretleri şu şekildedir:

Biniş ücreti: 30 TL'den 50 TL'ye

İndi bindi ücreti: 12 TL'den 18 TL'ye

Kilometre ücreti: 10 TL'den 15 TL'ye

Bununla birlikte, ulaşım araçlarındaki fiyat artışları, toplu taşıma kullanıcılarını ve taksicileri finansal olarak etkilemeye devam edecektir. Artan maliyetler ve enflasyonun yolcuların ulaşım tercihlerini nasıl etkileyeceği gelecek dönemlerde daha net bir şekilde görülecektir.