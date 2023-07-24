Ankara'da toplu taşıma zammının geri çekilmesi için başvuru yapıldı

Geçtiğimiz Salı günü, Ankara belediyesi önemli bir yakıt artışı nedeniyle toplu taşımada yüzde 57'lik bir artış açıkladı.

TKP, Ankara'da artan toplu taşıma ücretlerine getirilen zammmın durdurulması yönünde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdu. Söz konusu iddianın kabul edilmemesi halinde zammın iptali için mahkemeye sunulacağı açıklandı.





Parti adına dilekçe veren avukat Çisel Demirkan, emekçilerin bir şekilde topluma katılabilmek adına kullanmak zorunda oldukları ulaşım araçlarının "vatandaş hakkı" olduğunu vurguladı. Demirkan, başvurusuna olumlu yanıt gelmezse mahkemeye gideceğini söylerken "Yükselen petrol ve akaryakıtın tüm sorumlusu pazarlama ve kâr hırsıdır" dedi.