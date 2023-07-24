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Ankara'da toplu taşıma zammının geri çekilmesi için başvuru yapıldı

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Ankara'da toplu taşıma zammının geri çekilmesi için başvuru yapıldı
18 Temmuz 2023'te Ankara belediyesi toplu taşımayı yüzde 57 artırdı. TKP, yüzde 57'lik trafik artışının iptali için ABB'ye başvurdu. Başvurunun kabul edilmemesi durumunda mahkemeye taşınacağı açıklandı.

Geçtiğimiz Salı günü, Ankara belediyesi önemli bir yakıt artışı nedeniyle toplu taşımada yüzde 57'lik bir artış açıkladı.

TKP, Ankara'da artan toplu taşıma ücretlerine getirilen zammmın durdurulması yönünde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdu. Söz konusu iddianın kabul edilmemesi halinde zammın iptali için mahkemeye sunulacağı açıklandı.

Ankara'da toplu taşıma zammının geri çekilmesi için başvuru yapıldı

Parti adına dilekçe veren avukat Çisel Demirkan, emekçilerin bir şekilde topluma katılabilmek adına kullanmak zorunda oldukları ulaşım araçlarının "vatandaş hakkı" olduğunu vurguladı. Demirkan, başvurusuna olumlu yanıt gelmezse mahkemeye gideceğini söylerken "Yükselen petrol ve akaryakıtın tüm sorumlusu pazarlama ve kâr hırsıdır" dedi.

Ekonomi
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