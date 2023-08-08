Ankara'da yaşayan emeklilere müjde! Mansur Yavaş yardım yağdıracak: Başvurular açıldı

Temmuz ayında gerçekleşen yüzde 25'lik emekli maaşı zamı, enflasyonun etkisiyle hızla erimeye başladı. Milyonlarca emekli, "Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı?" sorusuyla merak içerisindeyken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan umut verici bir açıklama geldi.





Mansur Yavaş'tan Emeklilere Özel Destek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruyla milyonlarca Ankaralı emekliye sevindirici haberi iletti. Emekli maaşı alan vatandaşlara ek yardım sağlanacağını belirten Yavaş, "İnsanı önceleyen belediyecilik darda olanın yanında olmaktan geçer. Emeklilerimizin durumlarında bir iyileştirme yapılamadı. Bu yüzden şartları uyan tüm emekli hemşehrilerimiz, sosyal yardımlardan yararlanmak için belediyemize başvurabilirler" dedi.





Ekstra Yardım İçin Başvurular Başladı

Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından, emeklilerin ekstra yardımdan yararlanmak için başvuruları kabul edilmeye başlandı. Başvurular, sosyalhizmetler.ankara.bel.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Emekliler, belirli şartları sağladıklarında, maaşlarının yanı sıra ek destekten de faydalanabilecekler.

Temmuz ayında yapılan emekli maaşı zammının enflasyon karşısında erimesiyle birlikte emeklilerin beklentileri arttı. Mansur Yavaş'ın müjdesi, emeklilere ekstra yardım fırsatı sunarken, başvuru detayları da resmi internet sitesinde duyuruldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin emeklilere sağladığı destek, insan odaklı yaklaşımın bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.