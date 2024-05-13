Ankaralı emekliler bayram edecek! Maaşa ek 2000 TL'lik sürpriz ödeme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankaralı emeklilere bayram hediyesi olarak maaşlarına ek olarak 2000 TL'lik sürpriz ödeme yapacağını duyurdu. Bu ek ödeme sayesinde emeklilerin bayram sevinci daha da artacak ve bir nebze de olsa maddi sıkıntıları hafifleyecektir. Ankara Büyükşehir Belediyesi, emeklilerin hizmetlerine ve katkılarına teşekkür ederek böyle anlamlı bir jest yapmayı kararlaştırdı. Bu güzel haberi duyan emekliler, bayramı daha da coşkulu bir şekilde kutlayacaklar.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, emeklileri sevindirecek bir haber ile geldi. Ankaralı emeklilere yapılan ek ödeme ile maaşlarına 2000 TL'lik sürpriz bir ödeme yapılacak. Bu ek ödeme sayesinde emekliler bayramlarını daha umutlu ve mutlu bir şekilde kutlayabilecekler. Ankara Büyükşehir Belediyesi, emeklilere yönelik bu desteklerin devam edeceğini de duyurdu. Emeklilerimize yapılan bu katkıların hayırlı olmasını dileriz.

Ankaralı Emeklilere Ek Ödeme!





Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankaralı emeklilerin bayramını kutlamak amacıyla maaşlarına ek olarak 2000 TL'lik sürpriz ödeme yapacak. Bu ödeme, emeklilerin maddi olarak biraz daha rahat etmelerine yardımcı olacak. Bu güzel haberi duyurmaktan mutluluk duyarız ve tüm emeklilerin bayramlarını kutlarız.