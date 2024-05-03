Ankaralıları kahreden zam kararı! 5 ayda ikinci zam cepleri kavuracak

Ankara'da ekmek fiyatları bugün itibariyle yeniden güncellendi. Ankara'da ekmeğin satış fiyatlarına yapılan ikinci artışla birlikte 1 Ocak'ta 8 lira değerinde olan 200 gram ekmeğin satışı 1 Mayıs tarihi itibariyle 10 lira şeklinde güncellendi. Ayrıca 200 gram tam tahıllı ekmeğin satış fiyatının da 15 lira şeklinde belirlendi.

YENİ EKMEK FİYATI PAYLAŞILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BELTAŞ A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Alparslan Yılmaz, yeni fiyat artışını sosyal medya hesabından paylaştı. Yılmaz, “Bakanlık fiyat artışının seçimden sonra yani 1 Nisan itibariyle uygulanmasını istiyor ve şu anda Ankara'da ekmeğin fiyatı 1 Mayıs'tan itibaren 10 TL oldu. Günlük 5/6 ekmek hatta 9/10 ekmek alanlar var, rabbim herkesin yardımcısı olsun" dedi.



