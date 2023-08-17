Ankara'ya TOKİ piyangosu vurdu! Kiradan ucuz taksitle ev sahibi yapacak: Ayda sadece 1.850 TL!

TOKİ, Ankara Mamak Kusunlar 2. Etap 1472 Konut, Ticari Merkez Alt Gelir Grubu Toplu Konut Uygulaması projesi için heyecan verici bir yeni satış duyurusunu kamuoyuna duyurdu.



Toplu Konut İdare Başkanlığı (TOKİ), Ankara'nın Mamak ilçesinde yer alan Kusunlar bölgesinde gerçekleştirdiği 2. Etap 1472 Konut, Ticari Merkez Alt Gelir Grubu Toplu Konut Projesi'nin satış duyurusunu resmi olarak paylaştı.

Duyuruya göre, TOKİ bu projede yer alacak konutların hemen teslim edilebileceğini müjdeledi. Yeni sahiplerini bekleyen 19 adet konutun hızla sahiplerini bulması bekleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI





TOKİ, Alt Gelir Grubu'ndan olan vatandaşların bu projeden konut sahibi olabilmeleri için belirli başvuru şartlarının yerine getirilmesi gerektiğini belirtti:

Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir.

Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içinde en az 1 yıl ikamet etmiş veya il nüfusuna kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin, eşlerinin ve velayeti altındaki çocuklarının daha önce TOKİ'den konut satın almamış olmaları ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutun sahibi olmamaları gerekmektedir. (Tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri sahipliği hariç)

Başvuru tarihine göre 25 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Ancak, eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmayacaktır.

Aylık hane halkı gelirleri, en fazla net 34.000.00 TL olmalıdır. Bu kapsamda başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının aldıkları yardımlar da dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net geliri 34.000.00 TL'yi aşmamalıdır.

Bir hane halkı adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilir. Birden fazla başvuru yapılması durumunda ise başvurular geçersiz sayılacaktır.

TOKİ, Türkiye'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak bilinen bir kamu kurumudur. 1984 yılında kurulmuş olan TOKİ, ülke genelindeki konut ihtiyacını karşılamayı amaçlayan bir yapıdır. Özellikle alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlar için uygun fiyatlı konutlar inşa etmek, kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirmek, afetzedelere konut sağlamak gibi amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterir.