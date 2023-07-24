Anneden babadan harçlık istemeye son! İŞKUR tek şartla günlük 438 TL cep harçlığı veriyor

İŞKUR iş arama sürecinde olan vatandaşlara maddi anlamda destek olmak için yeni programını duyurdu. Şartları taşıyan herkese 438 TL ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞKUR MADDİ DESTEKLERİ

İŞKUR tarafından uzun zamandır uygulanan meslek eğitim kursları kapsamında hem adayların iş istihdamının sağlanması hem de bu süreçte maddi olarak desteklenmeleri amaçlanıyor. İŞKUR meslek eğitim kursları kapsamında iş arayan adaylara günlük 438.55 TL, öğrenci adaylara 438.55 TL, işsizlik ödeneği alan adaylara 219.28 TL ödeme yapılıyor. İŞKUR ödemelerinden faydalanabilmek için işsiz olarak İŞKUR kaydı olması gerekmektedir.





Meslek eğitim kurslarına katılım sağlamak için 15 yaşını doldurmuş olmak ve iş ve meslek danışmanlık hizmetlerinden faydalanmış olmak gerekiyor. Emekli vatandaşlar programlardan faydalanamaz. Başvurular internet üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. İŞKUR ödemeleri kapsamında kursa katılım sağlayan adayların genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından ödenir. Kursa katılan adayların iş kazası ya da meslek hastalığı primleri İŞKUR tarafından karşılanır ve kursu tamamlayan adaylara sertifika verilir. Sertifikalar iş arama süreçlerinde yardımcı olur.