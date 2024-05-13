Anneler günü hediyesi Ziraat Bankası'ndan! 1 dakikalık işleme 300 TL hediye

Ziraat Bankası, Anneler Günü şerefine müşterilerine özel bir kampanyayla selam veriyor! Banka kartı sahiplerine yönelik düzenlenen bu özel kampanyada, seçili alışverişler için 300 TL'ye kadar geri ödeme avantajı sağlanıyor. Kampanyanın tüm ayrıntıları haber içeriğimizde yer alıyor!





Kampanya Ayrıntıları

Aktif Tarihler: 2024 yılının 1 Mayıs'ından itibaren başlayıp, 14 Mayıs'ına kadar devam edecek.

İade Tutarı: 1500 TL'lik tek seferlik alışverişler için 150 TL, toplamda ise en fazla 300 TL iade sunulacak.

Katılım Yöntemleri: Bank kart Mobil uygulamasından ya da bankkart.com.tr internet sitesi üzerinden kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. SMS yoluyla da kayıt olabilirsiniz.

Geçerlilik Kapsamı: Kampanya, giyimden kozmetiğe, kuyumculuktan saatçilere, çiçekçilikten küçük ev aletlerine, güzellik ve bakım merkezlerinden kuaförlere kadar geniş bir yelpazede geçerlidir.

İşlem Limiti: Her gün gerçekleştirilen alışverişlerden yalnızca bir tanesi kampanya kapsamına alınacaktır.

İade Transferi: Biriken bank kart liraları, kazanıldığı anda hesaplara yansıtılacak.

Kullanım Şekli: Biriken liralar, sonraki alışverişlerde doğrudan indirim olarak kullanılabilecektir.

Anneler Günü'nü unutulmaz kılma niyetinde olanlar için, bu kampanya kaçırılmaması gereken bir şans sunuyor. Banka kartı sahipleri, bu fırsattan yararlanabilmek için öncelikle kaydolmalıdır!

Ziraat Bankası'nın Anneler Günü'ne özel düzenlediği bu kampanya sayesinde, sevdiklerinizi mutlu edecek sürprizler yapabilir ve alışverişlerinizden ekstra avantajlar elde edebilirsiniz. Kayıt için son günün 14 Mayıs 2024 olduğunu unutmayın!