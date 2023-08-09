  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Finans

  4. Annelere devlet eli uzandı! Her anneye 1400 TL yardım müjdesi: Başvurmayan alamıyor

Annelere devlet eli uzandı! Her anneye 1400 TL yardım müjdesi: Başvurmayan alamıyor

Yayınlanma:
Annelere devlet eli uzandı! Her anneye 1400 TL yardım müjdesi: Başvurmayan alamıyor
Annelere 1400 TL kırtasiye desteğine büyük ilgi gösterildi. Devletin annelere sağladığı 1.400 TL'lik idari destek için başvuru sayısı adeta patladı. Bu destek, yoksul ailelerin çocuklarına öğretim materyallerinin sağlanmasını kolaylaştıracaktır. Başvurular e-devlet platformları ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden yapılabilecek. Tüm detaylar haberimizde mevcuttur.

Devlet her yıl ihtiyaç sahibi çocuklara kırtasiye yardımı yapmaya devam ediyor. Bu yıl bu desteğin 81 eyaletteki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla sağlandığı gösterildi.

Eğitim Materyali Desteği Nedir?

Bu destek, yoksul ailelerin çocuklarına yapılan yıllık bir okul öncesi mali yardımdır. Bu da ailelerin çocuklarına kalemler, silgiler, çantalar gibi okul malzemeleri almalarını sağlıyor ki bu birçok aile için oldukça uygun.

Kimler Yararlanabilir?

Annelere devlet eli uzandı! Her anneye 1400 TL yardım müjdesi

Bu yardım Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından sağlanır ve başvuru sahibi tarafından verilen IBAN numarasına gönderilir. IBAN numarası verilmediği takdirde ödeme PTT ile yapılacaktır.

Yardımdan yararlanabilme kriterleri şunlardır: İstiklal veya savaş malul aylığı alan kişiler, belirli kanunlar kapsamında aylık alan güvenlik personeli çocukları, ekonomi anlamında durumu kötü ve geliri olmayan ailelerin çocukları, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ailelerin çocukları, yetim veya yetimler, eşi emekli maaşı alan engelli ve vefat edenler bu yardımdan faydalanabilir.

Aile Bakanlığına göre, yardım için gerekenler şunlardır:

“Her dönem başında ve yıl boyunca ihtiyaç sahibi olan ailelerin okul çağındaki çocuklarına 3294 sayılı Kanunla belirlenen kırtasiye, önlük iel birlikte diğer temel ihtiyaçları Dayanışma ve Sosyal Destek Fonu tarafından desteklenmektedir.

 2023 yılında sosyal güvenceleri olmayan veya kişi başına hane geliri 3294 sayılı Kanun kapsamında belirlenen sınırın (3.800 78 TL) altında olanlar bu yardımdan faydalanabilir.

Ekonomi
Kimlik numarası 2,6,4,8 ile bitenler hemen ekranı açsın! Bakanlık destekli yardım ödemesi cepleri dolduracak
Kimlik numarası 2,6,4,8 ile bitenler hemen ekranı açsın! Bakanlık destekli yardım ödemesi cepleri dolduracak
Bakanlık yardımları geri döndü! Bu şartı sağlayan her vatandaşa 4.379 TL maaş gibi yardım
Bakanlık yardımları geri döndü! Bu şartı sağlayan her vatandaşa 4.379 TL maaş gibi yardım
Vatandaşın elini attığı yanacak! Böyle büyük zam görülmedi: 7'den 70'e herkesi vuracak
Vatandaşın elini attığı yanacak! Böyle büyük zam görülmedi: 7'den 70'e herkesi vuracak
Dolara hükümet operasyonu yolda! Ünlü ekonomistten flaş açıklama: Doları olanlar yandı
Dolara hükümet operasyonu yolda! Ünlü ekonomistten flaş açıklama: Doları olanlar yandı
Üniversite öğrencilerine maaş gibi 10.000 TL burs! Başvuruyu kaçıran şansına küsecek
Üniversite öğrencilerine maaş gibi 10.000 TL burs! Başvuruyu kaçıran şansına küsecek
Maaşı 7500 TL ve üzeri olan emeklilere 1000-2000-3000 TL sürprizi! Başvuran hemen alıyor
Maaşı 7500 TL ve üzeri olan emeklilere 1000-2000-3000 TL sürprizi! Başvuran hemen alıyor
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine oh çektiren zam! 7500 alana 8500 TL... Tek tek hesaplandı
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine oh çektiren zam! 7500 alana 8500 TL... Tek tek hesaplandı