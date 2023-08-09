Annelere devlet eli uzandı! Her anneye 1400 TL yardım müjdesi: Başvurmayan alamıyor

Devlet her yıl ihtiyaç sahibi çocuklara kırtasiye yardımı yapmaya devam ediyor. Bu yıl bu desteğin 81 eyaletteki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla sağlandığı gösterildi.

Eğitim Materyali Desteği Nedir?

Bu destek, yoksul ailelerin çocuklarına yapılan yıllık bir okul öncesi mali yardımdır. Bu da ailelerin çocuklarına kalemler, silgiler, çantalar gibi okul malzemeleri almalarını sağlıyor ki bu birçok aile için oldukça uygun.

Kimler Yararlanabilir?





Bu yardım Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından sağlanır ve başvuru sahibi tarafından verilen IBAN numarasına gönderilir. IBAN numarası verilmediği takdirde ödeme PTT ile yapılacaktır.

Yardımdan yararlanabilme kriterleri şunlardır: İstiklal veya savaş malul aylığı alan kişiler, belirli kanunlar kapsamında aylık alan güvenlik personeli çocukları, ekonomi anlamında durumu kötü ve geliri olmayan ailelerin çocukları, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ailelerin çocukları, yetim veya yetimler, eşi emekli maaşı alan engelli ve vefat edenler bu yardımdan faydalanabilir.

Aile Bakanlığına göre, yardım için gerekenler şunlardır:

“Her dönem başında ve yıl boyunca ihtiyaç sahibi olan ailelerin okul çağındaki çocuklarına 3294 sayılı Kanunla belirlenen kırtasiye, önlük iel birlikte diğer temel ihtiyaçları Dayanışma ve Sosyal Destek Fonu tarafından desteklenmektedir.

2023 yılında sosyal güvenceleri olmayan veya kişi başına hane geliri 3294 sayılı Kanun kapsamında belirlenen sınırın (3.800 78 TL) altında olanlar bu yardımdan faydalanabilir.