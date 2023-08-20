Annelere devletten 3700 TL para yardımı! Başvuru tarihini kaçıran pişman olacak

Ödemelere başlandı. Özellikle çalışmayan annelere ilaç gibi gelecek bir yardım. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANNELERE 3 BİN 700 TL YARDIM

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 3 bin 700 TL'lik yardımın başladığını duyurdu. Bu yardımın amacı ise annelerin sağlıklı bir hamilelik ve bebeklerin sağlıklı büyüyerek gelişmesidir. Bu yardımın alınabilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şu şekildedir; başvuru yapacak kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, hamileliğinin belirli aşamasında olması ve belirlenen gelir ölçütlerini sağlaması gerekmektedir. Başvuru yapan kişiler gereken belgeleri tam ve doğru bir şekilde sunmaları gerekmektedir.





Başvuru yapacak kişiler 3 bin 700 TL'lik yardım için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın resmî internet sitesi üzerinden online şekilde başvurularını yapabilmektedir. Başvururlar belirli tarihler arasında kabul edilmektedir. Başvuru için belirlenen bilgiler eksiksiz olarak sunulması gerekmektedir. Düşük gelirli aileler için bu yardım ilaç gibi gelecektir. Başvuruları kaçırmamak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının resmî sitesini ziyaret edebilirsiniz.