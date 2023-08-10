Anneleri sevindiren haber SGK'dan! e-Devlet'ten başvuru yapanlara 12.411 TL ek ödeme veriliyor!

Sosyal Sigortalar Kurumu'nun (SGK) açıklamasına eşlik eden doğum yapan kadınlar ve anne adaylarına yönelik önemli bir açıklama oldu. Hamilelik ve doğum sırasında çalışan annelere SGK Sigortası tarafından ödeme yapılır. SGK'dan yapılan açıklamada, "Doğum halinde sigortalıya doğum öncesinde ve doğum sonrasında döneme ait geçici iş göremezlik ile ilgili ödenek verilecektir." denildi. Peki nedir bu ödeme? Nasıl alırım Kime verilecek? Ne kadar ödenecek? Detaylar burada...

Hastalık durumunda, sigortalı kişi geçici iş göremezlik ücreti alır. Kayıt ücreti, işverenin kaydı SGK'ya bildirmesinden itibaren 15 gün içinde PTT ya da e-Devlet aracılığıyla çalışanın tanımlı banka hesabına yatırılacaktır. Bu ücret, yatırıldıktan sonra iki ay içinde hesabınıza yatırılmalıdır. Bu süre içinde tahsil edilmeyen ücretler SGK'ya iade edilir.

ANNELERİN İŞ GÖRMEZLİK RAPORU KAÇ GÜN?





Hamile çalışanlar, doğumdan 8 hafta önce (çoğul gebeliklerde ek 2 hafta) ve doğumun sonrasında 8 hafta olmak kaydıyla toplam 16 hafta için günlük ücretlerinin üçte ikisi oranında 'Geçici İş Görememezlik' ödeneği alma hakkına sahiptir. Erken doğum durumunda, erken doğum süresi doğumdan sonraki süreye eklenir.

Ne kadar ödenecek?

Hastalık durumunda tesis, sigortalıya çalışamayacak duruma gelmesinin üçüncü gününden itibaren günlük olarak geçici iş göremezlik ödeneği ödeyecektir.

"Hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi"

- Günlük gelirinin yarısı hastane bakımında,

- Ambulansta günlük gelirin 2/3'ünü oluşturur.

Buna göre; 2023 yılında asgari ücretli çalışanların ödeyeceği bildirim ücreti ayakta tedavi için günlük 144,5 TL'den 223,5 TL'ye, yatarak tedavi için 108,42 TL'den 167,68 TL'ye yükselmiştir. Bu da 2 ay 60 günlük gebelikte 223,5 TL'den başlayan doğumda yaklaşık 13410 TL'lik bir ödemeye denk geliyor. Bu oran 2024 için değişebilir.