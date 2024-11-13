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Antalya, 17 Milyon Yabancı Turist Hedefine Yaklaşıyor

Antalya, 10 aylık dönemde 1.2 milyon daha fazla turist ağırladı ve 17 milyon hedefine adım adım ilerliyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 18:06
Antalya, 17 Milyon Yabancı Turist Hedefine Yaklaşıyor

Antalya, Yabancı Turist Sayısında 17 Milyon Hedefine Adım Adım İlerliyor

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, Antalya'nın turizmde önemli bir başarıya imza attığını belirtirken, "Antalya'ya 10 aylık dönemde geçen yıla oranla 1 milyon 200 bin kişi daha fazla geldi" dedi. Saatçioğlu, 17 milyon turist hedefine adım adım yaklaştıklarını vurguladı.

Toplantıda Gençlere Destek Vurgusu

Dernek üyeleri, Antalya'nın Kemer ilçesindeki otelde düzenlenen geleneksel aylık toplantıda, "Konaklama Sektöründe Siber Güvenlik" konularını değerlendirmenin yanı sıra, turizm fakültelerinde okuyan öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Saatçioğlu, turizmin geleceğini şekillendirecek gençlerle olan iş birliğine büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Yıllık Hedefler ve Gelecek Öngörüleri

POYD Başkanı, önümüzdeki aylarda 11 Anadolu ilini ziyaret ederek, deprem bölgesindeki otelcilik okullarını ve üniversiteleri bilgilendirmek istediklerini bildirdi. "Bizim turizmde devrim yapma zamanımız bitti, evrim yapma zamanımız geldi" ifadesini kullanan Saatçioğlu, gençlerin daha erken yaşlarda sektörde deneyim kazanmalarının önemini vurguladı.

Erken Rezervasyonlar Umut Veriyor

Antalya’ya gelen yabancı turist sayısının beklentilere uygun olduğunu belirten Saatçioğlu, "30 Ekim itibarıyla Antalya'ya 16 milyon 131 bin 847 turist gelmesi çok sevindirici. Bu da bizlere 17 milyon hedefine ulaşma yolunda umut veriyor" şeklinde konuştu. Ayrıca, erken rezervasyonların iyi gittiğini ve İngiltere'den gelen verilerin 2025 sezonu için umut verici olduğunu belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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