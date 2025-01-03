Antalya 2024'te Rekor Turist Sayısına Ulaştı: Rusya ve Almanya Liste Başında

Antalya 2024'te Turizmde Tarihi Bir Başarı Elde Etti

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Antalya, 2024 yılında 17 milyondan fazla turisti ağırlayarak, tarihindeki en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, kente gelen turist sayısında önemli bir artış gözlemlendi.

Yüksek Ziyaretçi Sayılarıyla Antalya

2024 yılı içinde Antalya'ya gelen turist sayısı, bir önceki yıla göre %8 artış gösterdi. Antalya Havalimanı'na giriş yapan 352 bin 754 transfer yolcu ile birlikte toplamda 17 milyon 278 bin 103 turist kente adım attı. Bu sonuç, Antalya'nın uluslararası turizmdeki cazibesini gözler önüne seriyor.

Ülkeler Sıralamasında İlk Üç: Rusya, Almanya, İngiltere

Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler arasında Rusya 3 milyon 909 bin 960 ziyaretçi ile birinci sırada yer aldı. Almanya, 3 milyon 517 bin 589 ziyaretçi ile ikinci, İngiltere ise 1 milyon 574 bin 167 ziyaretçi ile üçüncü oldu. Bu ülkeleri, Polonya, Hollanda, Kazakistan gibi diğer ülkeler takip etti.

Tarihi Zirve: Yurt Dışından Gelen Türk Vatandaşları

Antalya, yurt dışından gelen Türk vatandaşları için de önemli bir başarı kaydetti. Yurt dışından gelen vatandaş ziyaret sayı, ilk kez 1 milyon barajını aşarak 1 milyon 11 bin 99 oldu. Bu durum, Antalya'nın turizm açısından önemli bir dönüm noktası olarak kaydedildi.

Günlük Ziyaretçi Sayısında Rekor

Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde, 3 Ağustos 2024 tarihinde 102 bin 755 ziyaretçi ile tarihindeki en yüksek günlük ziyaretçi sayısına ulaşıldı. Bu rakam, Antalya'nın turizm potansiyelini tekrar vurguladı.

Aralık 2024’te Gelen Ziyaretçiler

2024 yılı Aralık ayında Antalya'ya gelen turist sayısı ise 318 bin 641 olarak belirlendi. Aralık ayında kente en çok ziyaretçi 81 bin 244 ile Almanya'dan gelirken, Rusya 46 bin 793 ve İngiltere 34 bin 170 turist ile takip etti. Sonuçlar, Antalya'nın yıl boyunca sürdürülebilir bir turizm merkezi olma vizyonunu güçlendiriyor.