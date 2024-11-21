Antalya'da 14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi Tamamlandı

14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi Antalya'da Gerçekleşti

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi, Antalya'da başarıyla tamamlandı. İş Bankası'nın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen kongreye, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı ve etkinliğin açılışını gerçekleştirdi.

Kongrenin Teması

Kongrede bu yılın teması "Cumhuriyetimizin Yeni Yüzyılında Turizm" ve "Kolektif Zanaat, Yeni Turizm Çağı" olarak belirlendi. Etkinlik boyunca, turizm profesyonelleri deneyimlerini paylaştı ve sektörün güncel meseleleri üzerinde duruldu.

Aktob Başkanı Kaan Kavaloğlu'nun Açıklamaları

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, kongrenin başarıyla tamamlanmasının gurur verici olduğunu belirtti. Kavaloğlu, "Konaklama sektöründe dünyada çok önemli bir yerdeyiz. Özellikle her şey dahil, deniz, kum, güneş temalı kitlesel turizmde öncü ülkelerden biriyiz. Antalya'sız ve Türkiye'siz dünya turizmi düşünülemez," ifadelerini kullandı. Ayrıca, 15. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nin 20 Kasım 2025'te gerçekleştirilmesini planladıklarını açıkladı.

Rixos Hotels Başkanı Fettah Tamince'den Stratejik Tavsiyeler

Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, turizmde ulaşılabilirlik, plajların uygunluğu ve finansman kaynaklarının önemini vurguladı. Yeni oteller açmak yerine markalaşmanın gerekliliğine dikkat çeken Tamince, "Yatırım yerine markanıza yatırım yapmanız daha önemli. Türkiye'deki rekabet ortamında kendinizi kanıtlamanız gerekiyor" dedi.

Emekli Büyükelçi Ömer Önhon'dan Turizm Değerlendirmesi

Emekli Büyükelçi Ömer Önhon, Türkiye'nin son yıllarda kültür ve turizmde kaydettiği ilerlemeleri vurguladı. Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısının 56 milyon'a yaklaştığını belirten Önhon, artan turizm gelirleri ve gelişen turizm altyapısını özetledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Antalya'da, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) bu yıl 14'üncüsünü düzenlediği "Uluslararası Resort Turizm Kongresi" sona erdi. İş Bankası ana sponsorluğunda kentteki bir otelde gerçekleştirilen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da açılışına katıldığı kongrede, paneller, oturumlar ve sunumlar gerçekleştirildi. Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, kongrenin oturumunda konuşma yaptı.

Antalya'da, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) bu yıl 14'üncüsünü düzenlediği "Uluslararası Resort Turizm Kongresi" sona erdi. İş Bankası ana sponsorluğunda kentteki bir otelde gerçekleştirilen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da açılışına katıldığı kongrede, paneller, oturumlar ve sunumlar gerçekleştirildi. Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, kongrenin oturumunda konuşma yaptı.