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Antalya'da İki Taşınmazın Satışı Onaylandı

Özelleştirme İdaresi, Antalya'daki iki taşınmazın satış kararını onayladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 08:28
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 08:28
Antalya'da İki Taşınmazın Satışı Onaylandı

Özelleştirme İdaresi'nden Satış Onayı

Antalya'daki iki taşınmazın satışına ilişkin önemli bir onay geldi. Özelleşme İdaresi Başkanlığı'nın almış olduğu karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Satış Detayları

Mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait olan taşınmazlardan biri, Alanya ilçesi Kestel köyünde yer alıyor. Bu taşınmaz, Oxopia İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından verilen 30 milyon 200 bin lira teklif ile satın alınacak.

Diğer taşınmaz ise aynı köyde bulunuyor ve Cafer Ersoy tarafından sunulan 25 milyon lira bedelle satılması uygun görüldü.

Gelecek Yatırımları

Bu satışlar, bölgedeki yatırımların artmasına ve ekonomik canlılığın sağlanmasına katkı sağlayacak.

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