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Antalya'da Turizm Dünyasının Önde Gelen İsimleri Buluşuyor

14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi, Antalya'da 20 Kasım'da başlıyor. Dünya çapında turizm liderleri bir araya gelecek.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 14:40
Antalya'da Turizm Dünyasının Önde Gelen İsimleri Buluşuyor

Antalya'da 14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi Başlıyor

Antalya, bu yıl Kolektif Zanaat, Yeni Çağ Turizmi temasıyla düzenlenecek 14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. Kongre, 20 Kasım'da kapılarını açacak ve dünya turizmine yön veren önemli isimleri bir araya getirecek.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından organize edilen kongre, İş Bankası'nın ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Amaç, Türk turizminin gelişmesini sağlamak, uluslararası farkındalığı artırmak ve yeni bakış açıları kazandırmak olarak belirlendi.

Önemli Konuşmacılar ve Etkinlikler

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, kongrede Avrupa pazarlarında önemli rol oynayan tur operatörlerinden TUI CEO'su Sebastian Ebel'in ana konuşmacı olacağını duyurdu. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm ekonomisi üzerine konuşma yapacak. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran sektörel bilgiler paylaşacakken, emekli büyükelçi Ömer Önhon Türkiye'nin siyasi durumu hakkında katılımcıları bilgilendirecek. Group Destinia CEO'su Ricardo Fernandez Flores ise deneyimlerini sektörle paylaşacak.

Kavaloğlu, Kovid-19 döneminde bile bu kongreyi gerçekleştirebildiklerini belirterek, turizmi insana insanla hizmet etme sanatı olarak gördüklerini ve bu yüzden kongrenin tema olarak “Kolektif Zanaat, Yeni Çağ Turizmi”ni benimsediklerini vurguladı.

Kongreye 2000'den fazla katılım beklenirken, canlı yayın aracılığıyla en az 5000 kişiye ulaşılması planlanıyor. Kavaloğlu, havalimanı rakamları ve tur operatörlerinin planlamaları ışığında erken rezervasyonların iyi olduğunu ifade etti.

Kongre, 20 Kasım'da “Cumhuriyetimizin Yeni Yüzyılında Turizm” temalı kokteyl ile başlayacak. 21 Kasım'da ise açılış konuşmaları ve oturumlar gerçekleştirilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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