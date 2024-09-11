DOLAR
33,99 0,18%
EURO
37,47 0%
ALTIN
2.744,2 0,32%
BITCOIN
1.956.160,09 0,17%

Antalya'da Yöresel Ürünler Fuarı Ziyaretçilerini Bekliyor

Yöresel ürünlerin sergileneceği YÖREX 9-13 Ekim tarihlerinde Antalya'da gerçekleşecek. Giriş ücretsiz!

Yayın Tarihi: 11.09.2024 22:15
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 22:15
Antalya'da Yöresel Ürünler Fuarı Ziyaretçilerini Bekliyor

Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX 2023 İçin Gün Sayıyor

Antalya, bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı'na (YÖREX) ev sahipliği yapacak. Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) Başkanı Ali Çandır, bu sene de ülkenin eşsiz yöresel zenginliklerinin sergileneceğini belirtti.

Fuar Detayları ve Katılımcılar

9-13 Ekim tarihleri arasında Antalya'daki ANFAŞ Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan fuar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle hayata geçiyor. Çandır, düzenlediği Danışma Kurulu Toplantısı'nda, 2008 yılında başlayan bu fuarın zamanla önemli bir marka haline geldiğini ifade etti.

Yöresel Ürünlerin Ekonomiye Katkısı

Çandır, YÖREX'in sadece yöresel ürünleri ekonomiye kazandırmakla kalmadığını, aynı zamanda bu ürünlerin coğrafi işaretlerle korunması noktasında da farkındalık oluşturduğunu vurguladı. "Coğrafi işaretin memleket meselesi olduğunu vurguladık. YÖREX’in katkısıyla coğrafi işaretli ürün sayımız 1632'ye çıktı" diye konuştu.

Büyük Marketlerle Küçük Üreticiler Buluşturulacak

YÖREX'in, büyük market zincirleri ile küçük üreticileri aynı platformda buluşturacağı bilgisini veren Çandır, "Kırsal ekonomiye can suyu olduk. Bu sene 81 il ve KKTC'nin fuara katılımını bekliyoruz" dedi.

Herkesi Yöresel Lezzetlere Davet Ediyor

Bu yıl YÖREX'e, Anadolu'nun zenginliklerini halk, yabancı misafirler, yeme içme sektörü ile perakende ve ticaret sitelerine sunmayı umuyoruz. Çandır, "7'den 70'e herkes Anadolu şölenine bekliyoruz. Çocukların kültürel değerlerimizi görmesi ve tatması önemli. Girişin ücretsiz olduğu bu etkinliğe herkesi davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Gelecek İçin Hedefler

Çandır, 2025 yılı itibarıyla Avrupa Birliği'nden tescil almış ürünleri YÖREX ile Avrupa pazarında tanıtmayı hedeflediklerini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 10-11 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

Okullara 120 Bin İUP Personel Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı ve İstenen Belgeler

Öğrencilere 2 dönemde 2 destek! 7.000 TL’ye ek 8.000 TL tek seferde ödenecek

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hyundai çok satan modelini 1 milyon TL'nin altına indirdi!
2
Antalya'da Yöresel Ürünler Fuarı Ziyaretçilerini Bekliyor
3
Borsa İstanbul Haftaya Sert Düşüşle Başladı
4
Boşuna borç ödemeyin! O borçların hepsi takır takır siliniyor
5
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Enflasyon ve Ekonomi Hakkında Önemli Açıklamalarda Bulundu
6
Türkiye'de Okullaşma ve Eğitim Katılım Oranları 2023

Bu bankada parası olanın ay sonunda hesabına şartsız 6 bin 550 TL yatacak

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı

Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat! 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunan Yeni Nesil Araç Satışa Çıktı

Selpak Süper Soft Üç Katlı Tuvalet Kağıdı 96'lı Rulo Büyük İndirimde! 1450 TL’den 894 TL’ye Düştü

Okullara 120 Bin İUP Personel Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı ve İstenen Belgeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Projeleri

En düşük emekli maaşı 14.500 TL! İşte 4A- 4B'liye OVP zammı

Öğrencilere 2 dönemde 2 destek! 7.000 TL’ye ek 8.000 TL tek seferde ödenecek

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 10-11 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor