Antalya'da Yöresel Ürünler Fuarı Ziyaretçilerini Bekliyor

Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX 2023 İçin Gün Sayıyor

Antalya, bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı'na (YÖREX) ev sahipliği yapacak. Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) Başkanı Ali Çandır, bu sene de ülkenin eşsiz yöresel zenginliklerinin sergileneceğini belirtti.

Fuar Detayları ve Katılımcılar

9-13 Ekim tarihleri arasında Antalya'daki ANFAŞ Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan fuar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle hayata geçiyor. Çandır, düzenlediği Danışma Kurulu Toplantısı'nda, 2008 yılında başlayan bu fuarın zamanla önemli bir marka haline geldiğini ifade etti.

Yöresel Ürünlerin Ekonomiye Katkısı

Çandır, YÖREX'in sadece yöresel ürünleri ekonomiye kazandırmakla kalmadığını, aynı zamanda bu ürünlerin coğrafi işaretlerle korunması noktasında da farkındalık oluşturduğunu vurguladı. "Coğrafi işaretin memleket meselesi olduğunu vurguladık. YÖREX’in katkısıyla coğrafi işaretli ürün sayımız 1632'ye çıktı" diye konuştu.

Büyük Marketlerle Küçük Üreticiler Buluşturulacak

YÖREX'in, büyük market zincirleri ile küçük üreticileri aynı platformda buluşturacağı bilgisini veren Çandır, "Kırsal ekonomiye can suyu olduk. Bu sene 81 il ve KKTC'nin fuara katılımını bekliyoruz" dedi.

Herkesi Yöresel Lezzetlere Davet Ediyor

Bu yıl YÖREX'e, Anadolu'nun zenginliklerini halk, yabancı misafirler, yeme içme sektörü ile perakende ve ticaret sitelerine sunmayı umuyoruz. Çandır, "7'den 70'e herkes Anadolu şölenine bekliyoruz. Çocukların kültürel değerlerimizi görmesi ve tatması önemli. Girişin ücretsiz olduğu bu etkinliğe herkesi davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Gelecek İçin Hedefler

Çandır, 2025 yılı itibarıyla Avrupa Birliği'nden tescil almış ürünleri YÖREX ile Avrupa pazarında tanıtmayı hedeflediklerini belirtti.