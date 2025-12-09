Antalya’dan Ortak Mesaj: Güçlü Lobi, Sürdürülebilir Büyüme, Doğru Planlama

Antalya Oda ve Borsa Müşterek Toplantısı'ndan ortak çağrı

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ev sahipliğinde gerçekleştirilen Antalya Oda ve Borsa Müşterek Toplantısı'nda, kent ekonomisinin geleceği için güçlü lobi, sürdürülebilir büyüme ve doğru planlama vurgusu yapıldı. Çandır, toplantıda Antalya'nın ekonomik büyüklüğünün ötesinde kurumsal bir lobi gücüne sahip olduğunu belirtti.

Toplantıya katılanlar

Toplantıya Antalya TSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Manavgat TSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Alanya TSO Başkanı Eray Erdem, Kumluca TSO Başkanı Fahri Özen, Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, oda ve borsa Meclis Başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Çandır: Ortak hedefler için iletişim şart

Toplantının açılış konuşmasını yapan Çandır, TOBB çatısı altındaki oda ve borsa başkanları ile yöneticilerin deneyim ve temsil gücüne dikkat çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı: "Camiamızda görev yapan herkes, enerjisini, emeğini ve zamanını, kentine ve sektörüne gönüllü olarak vakfediyor. Bu gönüllü çaba, bizleri yormaktan çok gururlandırıyor. Çünkü kentimize ve vatanımıza olan aidiyet duygumuzu besliyor".

Çandır, örgütlerin Ankara nezdindeki temsil gücüne işaret ederek, "Bizler, oda ve borsalar olarak üyelerimizin sesi, sözcüsüyüz. Kanunlarla tanımlanmış görevimiz budur. İcra yetkisi hükümete aittir. Biz sahadan topladığımız sorunları ve çözüm önerilerini TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu üzerinden hükümetimize iletiyoruz" dedi.

Lobi, ortak dil ve sürdürülebilirlik

Çandır, müşterek toplantıların sadece bilgi paylaşımı olmadığını, ortak dil, ortak hedef ve yön belirlemek için yapıldığını söyleyerek, "Müşterek toplantılar, yalnızca bir araya gelmeyi değil, birlikte hareket etme kültürümüzü güçlendirerek kentimizin ihtiyaçlarını ve ufkunu sürdürülebilirlik kriterleriyle değerlendirmemizi amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

Antalya'nın ülkeye açık bir vitrin şehir olduğunu ve kaynakların ortak akılla yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Çandır, "Özellikle oda ve borsalarımız gerek yerel ve ulusal gerek uluslararası düzeyde ciddi itibara ve referanslara sahip bulunmaktadır. Bu bireysel güçlerimizi birleştirip kentimiz ve sektörlerimiz için ortak hedeflere odaklarsak eminim kalıcı faydalar oluşturacağız" dedi ve bunun ilk adımının etkin, sık ve yaygın iletişim olduğunu belirtti.

Ekonomi, dış ticaret ve Çin değerlendirmesi

Ekonomide küreselleşme eğilimindeki değişime dikkat çeken Çandır, dünya ticaretinin GSYH'ye oranındaki düşüşe işaret ederek korumacı politikaların yükseldiğini söyledi. Çandır, dış ticaret verileri üzerinden Çin riskine ilişkin şu tespiti paylaştı: "Türkiye’nin 1 dolarlık ihracatına karşılık Çin’den 13,2 dolarlık alışveriş yapılıyor. Türkiye’nin toplam cari açığının yüzde 59’unun Çin’den kaynaklandığını" ve Çin maliyet avantajı nedeniyle bazı ihracat kalemlerinde risk bulunduğunu vurguladı.

Çandır ayrıca Çin'e ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Git, yayıl, kapsa, yok et politikasıyla çalışıyorlar. Çin’deki firmaların yüzde 23’ü 2024 yılında zarar beyan etmiş. Bizde yılardır ilk 500’deki firmamızın zararda olan payı yüzde 10’u geçmemiştir". Bu nedenle Türkiye'nin Çin'e karşı kapsamlı bir strateji geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Büyüme, ithalat ve Antalya’nın rolü

2024 büyüme verilerine değinen Çandır, ithalatın büyümeyi desteklediği bir yapının sürdürülebilir olmadığını söyleyerek, Antalya'nın tarım, turizm, ticaret ve ihracatı birlikte taşıyan nadir kentlerden olduğunu belirtti. Tarım verileri hakkında ise şunları aktardı: 1995–2023 döneminde tarım alanları yüzde 22 daralmış olsa da örtüaltı üretim yüzde 479 artmıştır. Türkiye’nin örtüaltı sebzesinin yarısı Antalya’da üretiliyor.

Doğa ve su yönetimi

Çandır, su ve doğanın ortak sermaye olduğuna vurgu yaparak, "Tarım, turizm ve kentleşme aynı su kaynağını paylaşıyor... Bu kentin toprağı, suyu ve doğası hepimizin ortak sermayesidir" dedi ve su yönetiminin artık teknik değil ekonomik ve stratejik bir mesele haline geldiğini belirtti.

Ortak akıl ve yönetişim çağrısı

Çandır, Antalya’nın artık akışına bırakılarak büyüme döneminin sona erdiğini ifade ederek, "Antalya’yı korumak aynı zamanda Antalya’nın ekonomik geleceğini korumaktır. Bu nedenle, suyumuzu ve topraklarımızı korumak için bir politikaya ihtiyacımız var. Lobi gücümüzü ortaklaştırmalıyız" çağrısında bulundu.

Diğer başkanların görüşleri

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman dünyadaki gelişmelerin turizm ve tarımı doğrudan etkilediğini belirterek, küresel korumacılığa karşı "2050 Antalya Vizyonu" üzerine ortak çalışma çağrısında bulundu: "2050’de Antalya’yı nerede görmek istiyoruz?" sorusunun yanıtını birlikte arayacaklarını söyledi.

Manavgat TSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör ortak akıl ve birlikte hareket ile Antalya lobisinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Alanya TSO Başkanı Eray Erdem ise, turizmde yüksek katma değere rağmen karşılığının alınamadığını belirterek "Lobi gücümüz zayıf. Hak ettiğimizi almak için daha güçlü bir duruş sergilemeliyiz" dedi.

Kumluca TSO Başkanı Fahri Özen plansız tarım üretimine dikkat çekerek, yayla seracılığındaki kontrolsüz büyümeye karşı devlet destekli bir model önerdi. Kumluca TB Başkanı Fatih Durdaş ise küresel ısınma ve su krizinin üretimi tehdit ettiğini, sorunlar çözüldüğünde ihracatta artış yaşanacağını ifade etti.

DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin deniz turizminin katkısına rağmen sektörün yeterli destek ve kredi imkanına erişemediğini belirtti.

Toplantıdan çıkan ortak karar eğilimleri

Toplantıda katılımcılar, Antalya’nın lobi gücünün ortaklaştırılması, su ve toprak yönetiminin güçlendirilmesi, doğru ve kapsayıcı planlama ile sürdürülebilir büyümenin sağlanması gerektiği konusunda hemfikir oldu. Tarımdan turizme, sanayiden denizciliğe kadar sektör temsilcileri birlikte hareket etme kültürünün önemini vurgulayarak, Antalya’nın ülkenin güçlü geleceğine katkı sağlayacak stratejik bir şehir olduğunu teyit ettiler.

Not: Toplantıda paylaşılan tüm isimler, kurumlar, tarihler ve sayısal veriler değiştirilmemiştir.

