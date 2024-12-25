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Antalya'nın 2025 Turizm Hedefi: 18 Milyon Turist

Antalya, 2025 yılı için 18 milyon turist hedefliyor. Turizmciler, pazar çeşitliliği ve sürdürülebilirlik vurgusuyla çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:00
Antalya'nın 2025 Turizm Hedefi: 18 Milyon Turist

Antalya'dan 18 Milyon Turist Hedefi

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'nın 2025 hedefinin 18 milyon turist olduğunun müjdesini verdi. Ekonomi Muhabirleri Derneği'nin Antalya'daki üyeleriyle yaptığı toplantıda Kavaloğlu, sektördeki gelişmeleri ve hedefleri değerlendirdi.

2024'te 17 Milyon Yabancı Turist Bekleniyor

Kavaloğlu, 2024 yılı için oldukça umutlu olduklarını belirterek, Antalya'nın bu yıl 17 milyon yabancı turisti ağırlayacağını ifade etti. Bu rakamın büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Kavaloğlu, ayrıca Rusya pazarının en fazla turist gönderen ülke olduğunu kaydetti. Almanya ve İngiltere pazarlarında da ciddi bir büyüme yaşandığını söyleyen Kavaloğlu, önümüzdeki yıl çift haneli büyüme beklediklerini dile getirdi.

Pazar Çeşitliliği ve Alternatif Turizm

Kavaloğlu, alternatif turizm alanında da sağlık ve spor gibi unsurların payını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Kış sezonunda turizmi canlandırmak için önemli çalışmalar gerçekleştirildiğine dikkat çeken Kavaloğlu, “Antalya, sadece deniz, kum ve güneş değil, tarihi, doğası ve kültürel değerleriyle de ön planda.” dedi.

Sürdürülebilirlik Vurgusu

Ayrıca, turizmin sürdürülebilirliği konusunda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Kavaloğlu, sektörde yaşanan olumsuzlukların, en küçük bir dalgalanma ile büyüme şansını etkileyebileceğini belirtti. Geçmişte yaşanan krizlere değinen Kavaloğlu, bu nedenlerle iş yapılan açıklamalarda dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

FTI Krizi ve Turist Memnuniyeti

Son olarak, seyahat grubu FTI'nin iflası sonrası hiçbir turistin mağdur edilmediğini, tüm turistlerin memnun bir biçimde ülkelerine gönderildiğini sözlerine ekledi.

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