Antalya, Türkiye'nin Sebze İhracatında Lider Konumda

Antalya, Sebze İhracatında Türkiye'nin Zirvesinde

2024 yılı itibarıyla Türkiye genelinde yapılan 980 milyon dolarlık sebze ihracatının 441 milyon 318 bin doları Antalya'dan gerçekleştirildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine göre, geçen yıl Türkiye'den yurt dışına yapılan sebze satışları, toplamda 979 milyon 876 bin doları bulmuştu. Bu rakamın yüzde 45'i, örtü altı tarımda lider bir konumda olan Antalya'dan sağlandı.

İkinci ve Üçüncü Sıralar: Hatay ve Mersin

Antalya'nın ardından, 164 milyon 77 bin dolarla Hatay ve 106 milyon 117 bin dolarla Mersin, sebze ihracatında Türkiye'nin en büyük oyuncuları arasında yer aldı.

Domates, Biber ve Salatalık İhracatı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bölgenin sebze üretiminde ve ihracatında büyük bir paya sahip olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, Antalya'nın sebze ihracatında %45'lik orana sahip olduğunu vurgulayarak, iç pazarın talebinin karşılanmasının ardından artan ürünlerin yurt dışına gönderildiğini ifade etti.

Özellikle domates, biber ve salatalık, Antalya'nın en önemli ihraç ürünleri arasında yer alıyor. Çavuşoğlu, "Domates ihracatında %43'lük bir paya sahibiz. Biberde %70, salatalık ve çeşitlerinde ise %40'ın üzerinde bir ihracat yapılmakta" dedi.

Başlıca İhracat Pazarları

Geçen yıl en fazla domates ihracatını gerçekleştirdikleri ülke ise Ukrayna oldu. Bu ülkeye 41 milyon 655 bin dolarlık domates gönderildi. Ukrayna'nın ardından Bulgaristan ve Romanya sıralamada yer alıyor.

Biber ihracatında ise başlıca pazar Almanya olarak öne çıkmakta. Çavuşoğlu, Almanya'ya geçen yıl 58 milyon 459 bin dolarlık biber ihraç ettiklerini, bunun bir önceki yıla göre %14,4'lük bir artış olduğunu belirtti. Hollanda, Birleşik Krallık ve Romanya da önemli pazarlar arasında.

Yıl Boyu Süren Üretim ve İhracat

Çavuşoğlu, ihracatçıların üreticilerle işbirliği yaparak hem üretim hem de ihracatı artırdıklarını özellikle vurguladı. 'Yurt dışında ciddi pazar payına sahip ama iç pazarda talep görmeyen ürünler için üretimler yapılmakta' dedi. Dikenli salatalık gibi ürünlerin, eski doğu bloku ülkeleri ve Rusya'da Türkiye'den daha fazla talep gördüğünü sözlerine ekledi.

Antalya'nın bereketli topraklarında seracılığın yanı sıra açık arazilerde de üretim devam ediyor. Çavuşoğlu, "Bölge, sıkça tüketilen birçok ürünün yüksek oranda üretimini sağlıyor ve 12 ay boyunca üretim ve ihracatın yapıldığı bir konumda" ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde 2024'te yapılan yaklaşık 980 milyon dolarlık sebze ihracatının 441 milyon 318 bin doları Antalya'dan gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 2024'te yapılan yaklaşık 980 milyon dolarlık sebze ihracatının 441 milyon 318 bin doları Antalya'dan gerçekleştirildi.