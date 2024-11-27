Antalya ve Balıkesir'de Arazi Toplulaştırması Başlıyor

Antalya ve Balıkesir'de Önemli Arazi Toplulaştırma Projesi

Antalya'nın Korkuteli ve Balıkesir'in Savaştepe ilçelerinde **arazi toplulaştırma** ve **tarla içi geliştirme çalışmaları** yapılacağı açıklandı. Bu karar, Cumhurbaşkanı'nın talimatları doğrultusunda, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hangi Mahallelerde Çalışma Yapılacak?

Belirlenen çalışmalara göre, Korkuteli ilçesindeki **9 mahalle** ile Savaştepe ilçesindeki **2 mahalle** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından altyapı ve geliştirme projelerine dahil edilecek.

Diğer Önemli Gelişmeler

Cumhurbaşkanı'na ait bir başka karar ileOrdu'daki **Çınarsuyu Tabiat Parkı**'nın sınırları değişti. Ayrıca, Elazığ'ın **Kovancılar ilçesi**, yeni **Kovancılar Sanayi Alanı** olarak belirlendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.