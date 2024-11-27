Antalya ve Balıkesir'de Arazi Toplulaştırması Başlıyor

Antalya ve Balıkesir'de Önemli Arazi Toplulaştırma Projesi
Antalya'nın Korkuteli ve Balıkesir'in Savaştepe ilçelerinde **arazi toplulaştırma** ve **tarla içi geliştirme çalışmaları** yapılacağı açıklandı. Bu karar, Cumhurbaşkanı'nın talimatları doğrultusunda, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hangi Mahallelerde Çalışma Yapılacak?
Belirlenen çalışmalara göre, Korkuteli ilçesindeki **9 mahalle** ile Savaştepe ilçesindeki **2 mahalle** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından altyapı ve geliştirme projelerine dahil edilecek.
Diğer Önemli Gelişmeler
Cumhurbaşkanı'na ait bir başka karar ileOrdu'daki **Çınarsuyu Tabiat Parkı**'nın sınırları değişti. Ayrıca, Elazığ'ın **Kovancılar ilçesi**, yeni **Kovancılar Sanayi Alanı** olarak belirlendi.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.