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Antalya ve Balıkesir'de Arazi Toplulaştırması Başlıyor

Antalya'nın Korkuteli ile Balıkesir'in Savaştepe ilçelerinde arazi toplulaştırması ve tarla geliştirme çalışmaları yapılacak.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 09:48
Antalya ve Balıkesir'de Arazi Toplulaştırması Başlıyor

Antalya ve Balıkesir'de Önemli Arazi Toplulaştırma Projesi

Antalya'nın Korkuteli ve Balıkesir'in Savaştepe ilçelerinde **arazi toplulaştırma** ve **tarla içi geliştirme çalışmaları** yapılacağı açıklandı. Bu karar, Cumhurbaşkanı'nın talimatları doğrultusunda, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hangi Mahallelerde Çalışma Yapılacak?

Belirlenen çalışmalara göre, Korkuteli ilçesindeki **9 mahalle** ile Savaştepe ilçesindeki **2 mahalle** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından altyapı ve geliştirme projelerine dahil edilecek.

Diğer Önemli Gelişmeler

Cumhurbaşkanı'na ait bir başka karar ileOrdu'daki **Çınarsuyu Tabiat Parkı**'nın sınırları değişti. Ayrıca, Elazığ'ın **Kovancılar ilçesi**, yeni **Kovancılar Sanayi Alanı** olarak belirlendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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