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Antalya ve Sakarya'daki Taşınmazlar için Nihai Pazarlık Görüşmeleri Tamamlandı

ÖİB, Antalya ve Sakarya'daki taşınmazlara ilişkin nihai pazarlık görüşmelerini gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 18:39
Antalya ve Sakarya'daki Taşınmazlar için Nihai Pazarlık Görüşmeleri Tamamlandı

Antalya ve Sakarya'daki Taşınmazlar için Nihai Pazarlık Görüşmeleri Düzenlendi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından Antalya ve Sakarya'daki belirli taşınmazların özelleştirme ihalesi kapsamındaki nihai pazarlık görüşmeleri başarıyla gerçekleştirildi.

Antalya'nın Taşınmazları

ÖİB'nin açıklamasına göre, Antalya'nın Alanya ilçesi Kargıcak köyünde bulunan 1501 metrekare yüzölçümlü taşınmaz için yapılan nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklifi 40 milyon 500 bin lira ile Cafer Ersoy verdi.

Ayrıca, Alanya'nın Kestel köyünde yer alan 1001 metrekarelik başka bir taşınmazın ihalesinde ise Oxopia İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 30 milyon 200 bin lira teklif vererek en yüksek teklifi aldı. Aynı köydeki 1002 metrekare yüzölçümlü taşınmaz içinse Cafer Ersoy, 25 milyon lira teklifi ile en yüksek teklif sahibi oldu.

Sakarya'daki Taşınmazlar

Sakarya ilinin Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi'ndeki 44 bin 131 metrekarelik taşınmazın nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi veren AVY Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi, 450 milyon lira önerdi.

Bu görüşmeler, söz konusu taşınmazların özelleştirme sürecinin bir parçası olarak önemli bir aşamayı temsil ediyor.

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