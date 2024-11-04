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Antalya'ya Gelen Turist Sayısı 16 Milyonu Geçti

Antalya, 2023'ün 10 ayında 16 milyon turist ağırladı; Rusya, Almanya ve İngiltere en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler oldu.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 11:10
Antalya'ya Gelen Turist Sayısı 16 Milyonu Geçti

Antalya'nın Turizm Başarısı

Antalya, 2023 yılının ilk on ayı itibarıyla 16 milyon 131 bin 847 turist ağırladı. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında %8'lik bir artış gösterdi.

En Fazla Ziyaretçi Gönderen Ülkeler

En çok turist gönderen ülkeler arasında, Rusya 3 milyon 764 bin 693 ziyaretçiyle birinci sırada yer alıyor. Almanya 3 milyon 298 bin 154 turistle ikinci, İngiltere ise 1 milyon 487 bin 429 ziyaretçiyle üçüncü sırayı aldı.

Ekim Ayı Verileri

Antalya, Ekim ayında da önemli bir turist akışı yaşadı. 1-31 Ekim tarihleri arasında kente gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %9 artışla 2 milyon 60 bin 433 olarak kaydedildi.

Bu dönemde en çok ziyaretçi gönderen ülke yine Almanya oldu, 593 bin 51 kişi ile listenin başını çekti. Rusya 519 bin 67 ziyaretçiyle ikinci, İngiltere ise 189 bin 116 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı.

Diğer Ülkeler

İngiltere'den sonra, Polonya, Hollanda, Litvanya, Ukrayna, İsviçre, Belarus ve Danimarka da Antalya'ya önemli sayıda ziyaretçi gönderen diğer ülkeler arasında yer aldı.

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