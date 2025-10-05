Anuga 2025: Türk Markaları 110 Ülkenin Damaklarında — Türkiye 4. Sırada

Anuga 2025: Türk Markaları 110 Ülkenin Damaklarında

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen dünyanın en büyük gıda fuarı Anuga 2025, 110 ülkeden 8 bin stantla tüm zamanların katılım rekorunu kırdı. Türkiye, İtalya, İspanya ve Çin'den sonra fuara en fazla firma ile katılan 4'üncü ülke oldu.

Toplamda 413 Türk firması lezzetlerini sergiliyor; bunlardan 312'si İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) milli katılım alanında yer aldı. Fuarda Türkiye milli iştiraki kapsamında 40 farklı ilden firmalar temsil ediliyor.

Fuar ölçeği, ziyaretçi profili ve temalar

Anuga 2025'in bu yılki teması Sürdürülebilir Büyüme olarak açıklandı. Fuarın, 200 ülkeden 140 bin sektör profesyoneli tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor; ziyaretçilerin yüzde 94'ü Almanya dışından geliyor. 78 ülke pavilyonu arasından en büyük alan Türkiye standına ayrıldı; Türkiye pavilyonunu Çin, İtalya, İspanya ve ABD pavilyonları izliyor.

Fuara sadece profesyonel ziyaretçiler kabul ediliyor. Ayrıca birçok Alman firmasında Türk ortakların bulunduğu biliniyor; Türk ziyaretçiler ise Hollanda, İtalya ve İngiltere’den sonra 4’üncü sırada yer alıyor.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in değerlendirmeleri

Şekib Avdagiç, fuarda yaptığı konuşmada tarımın "Türkiye ekonomisinin bugün de yarın da değişmez yapı taşı" olduğunu vurguladı. Avdagiç, tarımda üretimi artıracak ve potansiyel büyümeyi harekete geçirecek tedbirlerin hızlıca planlanması ve uygulanması gerektiğini belirtti.

Devletin aktardığı verilere göre yaşanan geniş kuraklık nedeniyle yağışların azalmasının gıda enflasyonunda 3,5–4 puanlık artışa yol açtığını söyleyen Avdagiç, Türkiye genelinde yeni bir su stratejisinin şart olduğunu; rastgele sulamayla tarımsal üretimin artmayacağını, aksine su kaynaklarının israf edileceğini kaydetti.

Sektör verileri ve ekonomik göstergeler

Avdagiç, Türkiye’de su kaynaklarının yüzde 80'inin tarımda kullanıldığını hatırlatarak, verimli sulama ve planlı su kullanımı odaklı tedbirlerin hem tarım verimini hem de içme suyu güvenliğini koruyacağını vurguladı. Türkiye’de 10 milyona yakın kişi geçimini tarım, gıda ve içecek sektörüyle sağlıyor.

Bu yılın ilk 7 ayında tarım, gıda ve içecek sektörü ihracatı 15,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Aynı dönemde sektörün ithalatı yüzde 21 artarak 11,3 milyar dolardan 13,7 milyar dolara yükseldi; böylece sektör 1,79 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi.

Küresel pazar ve fuarların rolü

Avdagiç, küresel gıda ve içecek pazarı büyüklüğünün 2024’te 6,7 trilyon dolar değerine ulaştığını, piyasanın yıllık ortalama yüzde 6,2 büyüme göstermesinin beklendiğini belirtti. İTO olarak Türk gıda firmalarının Anuga'nın yanı sıra Fransa, Çin, Kanada, Hindistan ve Endonezya’daki SIAL fuarlarına katılımını desteklediklerini aktardı.

Strateji ve öneriler: Türk gıda sektörünün güçlendirilmesi

Avdagiç, Türkiye’nin 81 ilinden 40 ilinin Anuga'da yer almasının ülkenin tüm tat ve gastronomi çeşitlerinin dünyada temsil edilmesini sağladığını belirterek, Türk gıda sektörünün endüstriyel tarım uygulamalarıyla küresel alanda daha güçlü bir konuma gelmesi için dört öncelik sıraladı:

1. Asya ve Afrika pazarlarına daha fazla odaklanmak; Türk geleneksel ve organik gıda ürünlerini gelişen pazarlarda tanıtmak.

2. Dünya çapında yeni güçlü markalar oluşturmak.

3. Yenilikçi tarım teknolojileri ve yerli üretime dayalı güçlü altyapı kurmak; sürdürülebilirliği sağlamak.

4. Gıda taşımacılığındaki aksaklıkları gidererek lojistik altyapıyı güçlendirmek.

Orta Vadeli Program'da yer alan katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin üretimi, işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik entegre yatırım modellerinin teşvik edilmesini önemli bulduklarını belirten Avdagiç, kullanılmayan tarım arazilerinin üretime kazandırılması, modern tarım teknolojileri, topraksız ve dikey tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve gıda israfının azaltılmasının verimliliği artıracağını ifade etti.

Anuga'nın kökleri ve öne çıkan küresel eğilimler

1919'dan bu yana düzenlenen Anuga, 5 kıtadan üretici, tedarikçi, perakendeci, ithalatçı, ihracatçı ve gastronomi profesyonellerini bir araya getiriyor. Bu yıl fuarda sürdürülebilirlik ve sağlıklı beslenme gibi küresel eğilimler ön plana çıktı.

