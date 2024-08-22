Apple, AB Kullanıcılarına Varsayılan Uygulamaları Silme İmkanı Sunacak

Apple'dan Önemli Bir Adım

Teknoloji devi Apple, Avrupa Birliği (AB) yasalarına uyum sağlamak amacıyla bazı yenilikler getireceğini duyurdu. Bu değişiklikler, AB'deki iOS ve iPadOS kullanıcılarının App Store, Mesajlar, Fotoğraflar, Kamera ve Safari gibi varsayılan uygulamaları silmesine olanak tanıyacak.

Yeniliklerin Ayrıntıları

Apple'ın açıklamasında, bu güncellemelerin Dijital Pazarlar Yasası (DMA) gerekliliklerine uyum sağlamak amacıyla yapılacağı belirtildi. Yıl sonuna kadar, kullanıcılar iOS ve iPadOS için tarayıcı seçim ekranında, varsayılan uygulama ayarlarında ve uygulama silme işlemlerinde değişiklikler görecek.

Yeni Özellikler ve Varsayılan Ayarlar

AB'deki kullanıcılar, gelecekteki yazılım güncellemeleri ile telefon numarasını çevirme, mesaj gönderme, metin çevirme, parolaları yönetme, klavyeler ve istenmeyen çağrı filtreleme gibi işlevler için yeni varsayılan ayarlara sahip olacaklar. Ayrıca, kullanıcıların bu uygulamaların da silinebilir hale geleceği ifade edildi.

Bu değişiklikler, Apple'ın AB'deki yasaları karşılama çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor ve kullanıcılara daha fazla kontrol imkanı tanıyor. Kullanıcılar artık istedikleri uygulamaları seçme ve istemediklerini kaldırma konusunda daha özgür olacaklar.