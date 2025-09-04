AR-GE, Tasarım ve Destek Personeline Vergi Teşviklerinde Usul ve Esaslar Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler ile Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğler, AR-GE, tasarım ve destek personeline uygulanan gelir ve damga vergisi istisna ve teşviklerine ilişkin usul ve esasları ayrıntılı örneklerle açıklıyor.

Kapsam ve temel düzenlemeler

Tebliğe göre; kamu personeli hariç, teknoloji merkezi işletmeleri, AR-GE merkezleri, kanunla kurulan kamu kurumları ile uluslararası fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından desteklenen ya da TÜBİTAK ve uluslararası fonlarca desteklenen projelerde çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin ücretlerine ilişkin düzenlemeler yürürlüğe girdi. Bu kapsamda personelin elde ettiği ücretlerin, brüt asgari ücretin 40 katını aşmayan kısmı üzerinden gelir vergisi stopajı teşviki uygulanacak.

Gelir vergisi stopajı ve terkin oranları

Asgari ücret istisnasına isabet eden vergi düşüldükten sonra kalan vergi tutarı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilecek ve terkin edilecek. Terkin oranları şu şekilde belirlendi: doktoralı olanlar ile desteklenecek program alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için %95, yüksek lisanslılar ve desteklenecek program alanlarından birinde lisans derecesi bulunanlar için %90 ve diğerleri için %80.

Personel sayısı ve çalışma süresi sınırlamaları

Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak destek personeli sayısı, AR-GE ve tasarım personeli sayısının %10'unu aşamayacak. Toplam personel sayısı 15'e kadar olan bölge firmaları için bu oran %20 olarak uygulanacak. Ayrıca, haftalık çalışma süresi 45 saati geçen çalışmalar bu teşvikten yararlanamayacak; hak kazanılmış hafta tatili, yıllık ücretli izin ve belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretler teşvik kapsamında değerlendirilecekken, haftalık 45 saatin üzerindeki ek çalışma süreleri teşvikten faydalanamayacak.

Merkez dışında geçirilen süreler ve eğitim faaliyetleri

AR-GE veya tasarım personelinin merkez dışında geçirdiği sürelerle ilgili düzenlemede, yüksek lisans yapanlar için 1,5 yılı, doktora yapanlar için 2 yılı geçmemek üzere bu sürelerin ücretlerine ilişkin kısmın yüzde 100'ünü aşmamak şartıyla Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek kısmı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilebilecek. Ayrıca, AR-GE veya tasarım merkezlerinde doktora mezunu personelin üniversitelerde ders vermesi veya teknoloji geliştirme bölgelerindeki girişimcilere mentorluk yapması durumunda, haftalık 8 saati aşmamak şartıyla bu çalışmalar stopaj teşviki kapsamına alınacak.

Merkez dışı çalışmaların oranı ve Cumhurbaşkanı yetkisi

Teşvik kapsamında, merkezlerde çalışan personelin toplam sayısının veya çalışma sürelerinin %20'sini aşmamak kaydıyla merkez dışında geçirilen süreler de stopaj teşviki kapsamında kabul edilecek. Cumhurbaşkanı, bu %20 oranını belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda ya da meslek gruplarına göre %100'e kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına kadar indirmeye yetkili olacak.

Uygulama örnekleri ve yürürlük

Tebliğde ayrıca AR-GE merkezlerinde tam zamanlı çalışanlar ile sanayi alanında yürütülen ve kamu desteği alan tasarım faaliyetlerinde çalışan kişilerin aylık ve haftalık çalışma saatleri ile lisans derecesine göre ödemelerine ilişkin örneklere yer verildi. İlgili kanunla yapılan değişiklikle, AR-GE, tasarım ve destek personelinin ücretlerine uygulanan gelir vergisi teşviki ve damga vergisi istisnası aylık brüt asgari ücretin 40 katı ile sınırlandırılmış ve düzenleme 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girmiştir.