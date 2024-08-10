Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

Ocak ayı zamları akabinde Temmuz ayı ara zamları da gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. EMekli ve memura Temmuz ayında yapılacak olan zam oranı 3 Temmuz’da TÜİK enflasyon oranı açıklaması akabinde şekillenirken, asgari ücrete zam yapılmayacağı da kesinleşmişti. Bu 3 kesim dışında çalışan kesim maaşları ile alakalı gelişmeler de Ağustos ayının ortasına girdiğimiz şu günlerde merakla araştırılıyor. Gerek kurum ve kuruluş çalışanları, belediye çalışanları, İşveren ile sendikalar arasında düzenlene Toplu İŞ Sözleşmelerini yakından takip ediyor.

Seçim senesi olması sebebiyle belediye başkanları, belediye çalışanlarına yönelik olarak bir çok zam çalışması sürdürürken, gün gün kamuoyuna bir çok TİS sonucu sunuluyor. Ülke genelinde çalışan zamları ile alakalı gelişmeler yakından takip edilirken, Son olarak, Soma Belediyesi, Hizmet-İş Sendikası ile yaptığı toplu iş sözleşmesi ile çalışanlarına yüzde 25 oranında zam yapacağını duyurmuş bulunuyor.





ENFLASYON ÜZERİNDEN ZAM ORANI AÇIKLANDI

Ülke genelinde büyük merakla takip edilen çalışan zamları ile alakalı gelişmeler yaşanmaya devam ederken, sendikaların devreye girmesi ile maaşlara yapılacak olan düzenlemelerde artışlar sağlanabiliyor. Soma Belediyesi tarafından imzalanan yeni zam oranı yüzde 25 olarak açıklanırken bu zam çalışanların beğenisini kazanmışa benziyor.

SOSYAL DESTEKLER ARTACAK

Soma Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada maaşlara yapılan zammın yanı sıra spsyal haklarda da iyileştirmeye gidildiği belirtilmiş bulunuyor. Yeni toplu iş sözleşmesi ile çalışanların yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, zam ile alakalı tüm detayları çalışanlara müjdeli haber olarak verirken, yeni toplu iş sözleşmesi ile çalışanların hem maddi hem de manevi olarak daha mutlu olacağını ifade etti. Yapılan anlaşmalar ile alakalı paylaşımlar, diğer belediyelere yapılacak olan zamlar için de ön ayak olabileceği düşünülüyor